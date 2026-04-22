जवाब नहीं दे पा रहा था पाकिस्तान, भारतीय सेना ने ऐसी कर दी थी हालत; मेजर ने सब बताया

अप्रैल की शुरुआत में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय नौसेना समुद्र से पाकिस्तान पर कुछ ही मिनट में हमला करने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था।

जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। अब भारत की इस जवाबी कार्रवाई के दौरान सेना का हिस्सा रहे मेजर आइम्सन इन्पियु ने बताया है कि एक समय के बाद पाकिस्तान की सेना बैकफुट पर आ गई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं बची थी। 10 मई को पाकिस्तान के अनुरोध के बाद सीजफायर किया गया था।

लॉन्चपैड से की थी शुरुआत मेजर इन्पियु ऑपरेशन सिंदूर के समय LOC पर कंपनी कमांडर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। रिपब्लिक टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर कंपनी कमांडर था। जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो हमने दुश्मनों के लॉन्चपैड पर स्ट्राइक से शुरुआत की...। शुरुआत में दुश्मन ने भी गोलीबारी की थी और हमारे पास ऑर्डर थे कि हम यह करने वाले हैं। हमें पता था कि दुश्मनों की तरफ से जवाब आएगा। तो हम तैयार थे कि किस हथियार का इस्तेमाल करना है, किस बंकर में जाना है, क्या पोजिशन होगी...।'

उन्होंने कहा, '...जब स्ट्राइक हुई, तो दुश्मन लंबे समय तक जवाब नहीं दे पाया और अगले सुबह उसने शुरुआत की। दुश्मनों ने सपोर्ट वेपन्स से, अपनी एलएमजी मशीन गन्स से शुरुआत की थी। इसके बाद मोर्टार फेंके जाने लगे थे। हमारे इन्फेन्ट्री लेवल पर हम हर दिशा से उनका सामने कर रहे थे। हमारे हर हथियार के लिए एक खास बंकर था...।'

कितने दूर थे पाकिस्तानी उन्होंने कहा, 'मेरे पास वाली कंपनी से पाकिस्तानी सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर थे। और मैं 1500 मीटर की दूरी से गोलीबारी कर रहा था।' उन्होंने बताया कि हालात ऐसे थे कि 'अगर आप नहीं मारोगे तो वो मारेगा। आप डर गया तो खत्म है। जितना मौका मिलेगा, उतना मारो।'

क्या बैकफुट पर थे पाकिस्तानी उन्होंने कहा कि हां पाकिस्तानी बैकफुट पर थे। उन्होंने कहा, 'हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हमको छेड़कर दिखाओ। हमने अपने हर हथियार का इस्तेमाल करके देखा था। उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जब हमने शुरुआत की तो उनके पास दोबारा जवाबी हमला करने की हिम्मत ही नहीं थी...।'

हमला करने वाली थी नौसेना अप्रैल की शुरुआत में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय नौसेना समुद्र से पाकिस्तान पर कुछ ही मिनट में हमला करने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था। उन्होंने अभियान में नौसेना की भूमिका पर कहा, 'यह अब कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जब पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया, तब हम समुद्र से उस पर कुछ ही मिनट में हमला करने वाले थे।'