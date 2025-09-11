What was Little Nirbhaya case and Why SC acquits death convict in 7 year old rape murder क्या था 'छोटी निर्भया' का मामला? फांसी की सजा पाए दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बरी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhat was Little Nirbhaya case and Why SC acquits death convict in 7 year old rape murder

क्या था 'छोटी निर्भया' का मामला? फांसी की सजा पाए दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बरी

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन जजों की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने में पूरी तरह असफल रहा।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 06:25 AM
share Share
Follow Us on
क्या था 'छोटी निर्भया' का मामला? फांसी की सजा पाए दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बरी

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उत्तराखंड की सात वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने उस आरोपी को बरी कर दिया जिसे निचली अदालत और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई थी। इस दिल दहला देने वाली वारदात को उस समय ‘छोटी निर्भया’ केस कहा गया था, जिसने पूरे राज्य में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन जजों की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। अदालत ने पाया कि मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था और उन साक्ष्यों की कड़ी अधूरी रही।

पीठ ने कहा, “हमारी राय में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक पूर्ण और अबाधित परिस्थितियों की श्रृंखला प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है।” सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक अन्य आरोपी को भी बरी कर दिया जिसे पहले सात साल की सजा सुनाई गई थी।

मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

फैसला लिखते हुए जस्टिस संदीप मेहता ने मौत की सजा जैसे गंभीर मामले में अदालतों को बेहद सतर्क रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, “मृत्युदंड की अपरिवर्तनीय प्रकृति इस बात की मांग करती है कि इसे केवल ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामलों में ही लागू किया जाए। अभियोजन पक्ष के मामले में यदि तनिक भी संदेह या कमी हो, तो मौत की सजा नहीं दी जा सकती।”

उन्होंने आगे कहा कि “बिना पुख्ता सबूत और निष्पक्ष प्रक्रिया के यदि जल्दबाजी या औपचारिकता निभाते हुए मौत की सजा दी जाती है, तो यह कानून के शासन को कमजोर करता है और एक इंसानी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करके गंभीर अन्याय का जोखिम पैदा करता है।”

मामला क्या था?

वर्ष 2014 में उत्तराखंड के एक इलाके में सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। यह वारदात इतनी भयावह थी कि इसे ‘लिटिल निर्भया’ केस नाम दिया गया और पूरे प्रदेश में जनाक्रोश फैल गया। मामले में निचली अदालत और फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों अहम?

यह फैसला केवल इस केस से जुड़ा नहीं है बल्कि देश में मौत की सजा के इस्तेमाल पर भी गहरा संदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी इंसान की जान लेने वाले फैसले में अदालतों को “सबसे ऊंचे स्तर की सावधानी” बरतनी होगी और जरा भी संदेह होने पर सजा मौत की जगह बरी करना ही न्यायसंगत होगा।

Supreme Court Supreme Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।