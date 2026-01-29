Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWhat Vikas Divyakirti said on new ugc rules and explains what is good in them
विकास दिव्यकीर्ति ने बताया यूजीसी रूल्स में क्या है अच्छाई, सवर्ण छात्रों के डर पर भी बोले

संक्षेप:

Vikas Divyakirti: देश में उच्च शिक्षा के नियामक निकाय ने 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 को जारी किया। ये नियम 2012 के भेदभाव-विरोधी रूपरेखा की जगह लाए गए हैं।

Jan 29, 2026 11:44 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
UGC के नए नियमों को लेकर जारी विवाद जारी है, लेकिन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति इनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि इन नियमों में भेदभाव की कोई फीलिंग नहीं हो सकती। साथ ही इन्हें 2012 से भी बेहतर बताया है। खास बात है कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों पर सवालिया निशान लगाए और कुलपतियों की भूमिका पर संदेह किया है। UGC रूल्स में सवर्णों को शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, जिसे सुनवाई के लिए सीजेआई सूर्यकांत तैयार हो गए हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में दिव्यकीर्ति ने कहा कि नियम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, 'कुछ बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, तो रेग्युलेशन्स बहुत अच्छे हैं। 2012 से तो बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।' साथ ही उन्होंने कहा कि इन नियमों की जरूरत भी थी।

भेदभाव को लेकर नियमों की आलोचनाओं पर उन्होंने कहा, 'भेदभाव कोई फीलिंग नहीं हो सकती है। अगर है तो कृत्य होगा।' उन्होंने कहा, 'केवल मेरे मन में आ गया कि इससे होगा, तो कैसे हो जाएगा।' उन्होंने कहा, 'सिर्फ यह और जोड़ा जा सकता है कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया जाएगा कि समाज के बाकी वर्गों की भूमिका भी शामिल रहे।'

उन्होंने कहा, 'रेग्युलेशन बनाने वालों के दिमाग में यह बात रही नहीं होगी कि हम जनरल कैटेगरी की बात को खारिज कर दें। वो भी जो सरकार इस समय सत्ता में हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती है। उनका तो प्राइमरी वोट बैंक ही वो है। 2012 में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन तब किसी ने पूछा नहीं। सवाल नहीं उठाया। शोर नहीं हुआ।'

विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिव्यकीर्ति ने कहा कि ये सब ऑर्गेनिक नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये सब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के जो प्रिंसिपल और कुलपति वगैरह हैं, वो करा रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'संशोधन तो 2 लाइन का है। जहां ओबीसी वर्ग लिखा है, उसे ठीक कर लेंगे, तो बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं अधिकांश लोगों को। लेकिन कई लोग मांग करेंगे कि पूरा वापस लो। पूरा वापस इसलिए लो क्योंकि इतनी कंप्लायंस को संभालना आसान नहीं होगा।'

क्या हैं नए नियम

Vikas Divyakirti UGC
