मैं बाय चांस जनरल कास्ट से हूं लेकिन..., आरक्षण पर क्या बोले विकास दिव्यकीर्ति

संक्षेप:

नए नियमों पर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि मेरे ख्याल से जितना शोर है, जो डर है, वो फियर साइकोसिस ज्यादा है। कई बार होता है कि किसी ने डराया, बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई और हम घबरा गए बहुत ज्यादा। मामला कुछ कुछ ऐसा ज्यादा है। डरने की बात उतनी नहीं, जितना समाज में दिख रहा है।

Jan 29, 2026 02:06 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति नए UGC नियमों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने इनका समर्थन किया है और साफ किया है कि नियमों को और सावधानी से बनाए जाने की जरूरत थी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि वह सामान्य वर्ग से आते हैं और आरक्षण के हमेशा समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए नियमों को लेकर डरने की बात ज्यादा नहीं है।

आरक्षण पर क्या बोले विकास दिव्यकीर्ति

एएनआई को दिए इंटरव्यू में दिव्यकीर्ति ने कहा, 'मैं जनरल कैटेगरी से हूं, बाय चांस। लेकिन मैं रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस का समर्थक हूं। मैंने पहले भी रिजर्वेशन पर वीडियो बनाया था। मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि आरक्षण और सोशल जस्टिस का समर्थक हूं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं रिजर्वेशन के नाम पर आने वाली हर नीति या हर बिंदु का समर्थक हूं। अगर उसमें कोई दिक्कत है, तो उसका विरोध करना चाहिए।'

नए नियमों पर क्या कहा

उन्होंने कहा, 'मेरे ख्याल से जितना शोर है, जो डर है, वो फियर साइकोसिस ज्यादा है। कई बार होता है कि किसी ने डराया, बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई और हम घबरा गए बहुत ज्यादा। मामला कुछ कुछ ऐसा ज्यादा है। डरने की बात उतनी नहीं, जितना समाज में दिख रहा है। लेकिन हां यह भी मुझे दिखता है कि बहुत अच्छे रेग्युलेशन्स हैं। अगर थोड़ी और सावधानी से बनते।' उन्होंने आगे कहा, 'थोड़ी हड़बड़ी में बनाएं रेग्युलेशन हैं, ऐसा लग रहा है। हालांकि, समय तो मिला था पूरा।'

सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के हालिया नियम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए।

उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थानों द्वारा ‘‘समानता समितियां’’ गठित करने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 में यह अनिवार्य किया गया है कि इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से तथा दिव्यांग एवं महिला सदस्य शामिल होने चाहिए।

इन याचिकाओं में इस विनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई कि जाति-आधारित भेदभाव को सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव के रूप में ही परिभाषित किया गया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
