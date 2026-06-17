सस्ते में क्यों जा रहे, हमारे वालों को 4 करोड़ मिले; शिवसेना UBT से बोलीं TMC सांसद

बुधवार को राजधानी दिल्ली में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे में बड़ी टूट हो सकती है। अब सांसदों को 15 करोड़ रुपये एडवांस दिए जाने के दावे पर तृणमूल कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया आई है। 20 TMC सांसद पहले ही बागी हो गए हैं।

शिवसेना यूबीटी में बुधवार को बड़ी टूट हो सकती है। दरअसल, राजधानी दिल्ली में बढ़ी सांसदों की हलचल और बयानबाजी ने ऐसे संकेत दिए हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आरोप लगाए हैं कि बागियों के 15 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है। अब इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि टीएमसी के बागियों को हर महीने 1 करोड़ रुपए का ऑफर था।

राउत ने लिखा, 'अपना सपना मनी मनी। यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कथित तौर पर महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात 15 करोड़ रुपये एडवांस की पेशकश की गई है।' मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने ये भी दावा किया है कि सांसदों को 50 करोड़ रुपये के ऑफर दिए गए हैं। साथ ही आरोप लगाए हैं कि नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है।

महुआ मोइत्रा ने दी प्रतिक्रिया लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने राउत के इस दावे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, 'सिर्फ 15 करोड़ रुपये? इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं? भरोसा कीजिए कि हमारे वालों को 4 करोड़ रुपये एडवांस मिले हैं और अगले 36 महीनों के कार्यकाल के लिए हर महीने ₹1 करोड़। ...हनी प्लस मनी।'

कई सांसद मुकरे राजाभाऊ वाजे का कहना है कि वह उद्धव ठाकरे के साथ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संजय दीना पाटील ने भी साफ किया है वह उद्धव गुट के साथ बने हुए हैं। वहीं, पार्टी के राज्यसभा सांसद राउत का दावा है कि बागी हुए सांसदों के बाद दो तिहाई बहुमत नहीं है। वहीं, शिंदे गुट के नेताओं ने दावा किया है कि 7 सांसद संपर्क में हैं।

उद्धव ने रविवार को पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें शिवसेना (UBT) के नौ लोकसभा सदस्यों में से केवल चार अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय पाटिल व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, जबकि ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापुराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख बैठक से ऑनलाइन जुड़े थे।