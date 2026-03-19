अगर पत्नी किसी और के साथ चली गई तो..., वापस लाने की याचिका लेकर पहुंचे पति से क्या बोला हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता की शिकायत के अनुसार, एक 'गुमशुदा महिला' की एफआईआर 7 मार्च 2026 को दर्ज कराई थी। जबकि, राज्य की तरफ से कोर्ट में पहुंचे वकील ने कहा कि महिला ने कथित तौर पर दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना लिए थे और बच्चों को लेकर अपनी मर्जी से गई थी।
मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि अगर महिला अपनी मर्जी से किसी और के साथ गई, तो हेबियस कॉर्पस के तहत इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद भी पत्नी को वापस लाने के प्रयास नहीं किए गए हैं। इसके बाद उसने पत्नी को वापस लाने की मांग अदालत से की थी।
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने कहा कि जो साथी अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गया है, उसे वापस लाने के लिए हेबियस कॉर्पस पिटीशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हेबियस कॉर्पस पिटीशन का मतलब ऐसी अदालती याचिका है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हिरासत में रखा गया हो।
याचिका पर जस्टिस ए आनंद वेंकटेश और जस्टिस पी धनबल की बेंच सुनवाई कर रही थी। एस मुरुगन नाम के शख्स ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए थे कि 6 मार्च 2026 से उसकी पत्नी और 2 बच्चे गुमशुदा हैं। साथ ही मांग की थी कि उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि महिला और बच्चों का पता लगाया जाए। साथ ही उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।
याचिका में क्या और दूसरा पक्ष क्या बोला
याचिकाकर्ता की शिकायत के अनुसार, एक 'गुमशुदा महिला' की एफआईआर 7 मार्च 2026 को दर्ज कराई थी। जबकि, राज्य की तरफ से कोर्ट में पहुंचे वकील ने कहा कि महिला ने कथित तौर पर दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना लिए थे और बच्चों को लेकर अपनी मर्जी से गई थी।
इस दलील पर कोर्ट ने गौर किया और कहा कि जहां तक पत्नी की बात है, तो अगर वह अपनी मर्जी से गई है तो हेबियस कॉर्पस कार्यवाही के तहत कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।
अदालत ने कहा, 'यदि वह (पत्नी) तीसरे प्रतिवादी के साथ जाने का विकल्प चुनती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ता (पति) को अपनी पत्नी के खिलाफ संबंधित अदालत में कानूनी उपाय तलाशने होंगे। हालांकि, यह अदालत उन दो बच्चों के बारे में अधिक चिंतित है, जिन्हें बंदी (पत्नी) अपने साथ ले गई है।'
पुलिस को दिए आदेश
बेंच ने पुलिस को महिला और बच्चों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आलंगुलम में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि महिला को पेश किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट उनका बयान दर्ज करे, बच्चों से बात करे और कानून के हिसाब से अगला कदम उठाएं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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