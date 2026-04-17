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महिला आरक्षण बिल पर क्या बोलीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, परिसीमन पर कही यह बात

Apr 17, 2026 05:46 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में चल रही बहस के बीच पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान आया है। सुमित्रा महाजन ने कहाकि महिला आरक्षण विधेयक साल 2023 में पास हो चुका है। अब इसको लागू किए जाने का समय आ चुका है।

महिला आरक्षण बिल पर क्या बोलीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, परिसीमन पर कही यह बात

महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में चल रही बहस के बीच पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान आया है। सुमित्रा महाजन ने कहाकि महिला आरक्षण विधेयक साल 2023 में पास हो चुका है। अब इसको लागू किए जाने का समय आ चुका है। उन्होंने आगे कहाकि अब सवाल यह उठता है कि आप इसे 2011 के आधार पर लागू करेंगे या फिर 2026 के आधार पर। सुमित्रा महाजन ने इस दौरान विपक्ष पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहाकि यह बिल लागू होना चाहिए, इसको लेकर विपक्ष इतना परेशान क्यों है।

इंदौर में वोटरों की संख्या पर क्या कहा
सुमित्रा महाजन ने आगे तर्क दिया कि इंदौर में वोटरों की संख्या 25 से 30 लाख पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या परिसीमन नहीं होना चाहिए? पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने कहाकि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसे किसी भी जनगणना के आधार पर करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? 10 साल में दूसरी जनगणना होगी। यह एक प्रक्रिया है...अगर इसके खिलाफ कोई विरोध न हो तो यह बेहतर होगा। मुझे विश्वास है कि सभी मिलकर आएंगे और बिल पास करेंगे।

पीएम मोदी की तारीफ
इससे पहले गुरुवार को सुमित्रा महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहाकि वह महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए पीएम मोदी का समर्थन करती हैं। महाजन ने कहाकि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो वही करता है जो वह कहता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को कहाकि लोकसभा में दो मुद्दे सामने आए हैं. महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही पारित हो गया था, लेकिन इसे लागू करना होगा। इसलिए आज जो संविधान संशोधन आया है, वह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इसे आगामी लोकसभा चुनावों में लागू किया जाए... मुझे खुशी है कि संसद में चर्चा हो रही है। चर्चा होनी चाहिए, निर्णय लिया जाना चाहिए।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप
गौरतलब है कि महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने को लेकर भाजपा और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा हैं। जहां, सत्ताधारी पार्टी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं, विपक्ष ने कहाकि सरकार कानून पर अधिसूचना जारी करने को लेकर सो रही थी। विपक्षी पार्टियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण का इस्तेमाल गैर-संवैधानिक परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। गौरतलब है कि महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को गुरुवार रात को अधिसूचित किया गया।

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एक अधिकारी ने बताया कि कानून को लागू करना जरूरी था क्योंकि इसके बिना इसका प्रस्तावित संशोधन लागू नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक कानून तो बन गया लेकिन संविधान का हिस्सा नहीं बना क्योंकि सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। अधिकारी ने कहा कि अगर कोई कानून लागू नहीं होता है, तो उसमें प्रस्तावित संशोधन कैसे लागू किया जा सकता है, इसलिए इसे 16 अप्रैल से लागू किया गया। साल 2023 में पारित अधिनियम को 16 अप्रैल से अधिसूचित किया गया था, जब लोकसभा में इसी कानून में संशोधन करने के लिए चर्चा चल रही है।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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