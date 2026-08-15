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वंदेमातरम की गूंज, आसमान से पुष्प वर्षा; इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्या है खास

By Ankit Ojha
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लालकिले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही इस बार लालकिले पर वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 

Independence Day
देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस, हो गई पूरी तैयारी; क्या है खास

आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके साथ ही इस साल को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150वें वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। ऐसे में लालकिले का स्वतंत्रता दिवस समारोह भी इस बार खास होने वाला है। इस बार लालकिला राष्ट्रगान के साथ-साथ वंदे मातरम से भी गू्ंजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लालकिले से तिरंगा फहराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह प्रधानमंत्री का लालकिले पर स्वागत करेंगे। इसके बाद तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की ओर से प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।

लालकिले पर बरसेंगे फूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले से तिरंगा फहराएंगे। उनके साथ कैप्टेन सोनिया चौहान होंगी। इसके साथ ही तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके लिए इंडीजीनियस 105 एमएम लाइट गन्स का उपयोग किया जाएगा। इसके तुरंद बाद आर्मी बैंड 'वंदे मारतम' की धुन बजाएगा। वंदे मातरम के बाद सभी मिलकर राष्ट्रगान गाएंगे। इसके साथ ही Mi-17 हेलिकॉप्टर से लालकिले पर फूल बरसाए जाएंगे। एक हेलिकॉप्टर पर तिरंगा लगा होगा। वहीं अन्य पर वंदेमातरम लिखा होगा।

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2500 कैडेट्स लेंगे हिस्सा

स्वतंत्रता दिवस समारोह में कम से कम 2500 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही 'माई भारत' वॉलंटियर्स मौजूद होंगे। उन्हें ज्ञानपथ पर इस तरह बैठाया जाएगा कि वंदे मातरम लिखा हुआ दिखेगा। इसके साथ ङी ज्ञानपथ पर विकसित भारत 2047 के व्यू कटर भी दिखेंगे।

5000 विशेष अतिथि हो रहे शामिल

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में 5000 विशेष अतिथि शामिल हो रहे हैं। इसमें महिला आंत्रप्रेन्योर, सफाईकर्मी, रेड़ी पटरी वाले, युवा इनोवेटर, वैज्ञानिक, स्टार्ट-अप फाउंडर, किसान, स्टूडेंट और सरकारी योजनाओं के लाभार्ती शामिल हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की संस्कृति दिखाने के लिए उनसे संबंधित परिधानों में 1500 कलाकार हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। इसमें 6 जगहों पर 25 क्लॉकरूम, हेल्पडेस्क, 200 ववॉलंटियर, व्हीलचेर, और पार्किंग एरिया का प्रबंध शामिल है।

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सुबह 4 बजे से ही मेट्रो सेवा

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की सेवा शुरू हो गई है। जिन लोगों को समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है वे बिना किराए के सफर कर सकते हैं। इसके साथ ही परेड ग्राउंड में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। लालकिला परिसर में बैठने के ब्लॉक भारत की झीलों के नाम पर बनाए गए हैं जैसे कि चिल्का, डल, पैंगोंग त्सो, पुष्कर और वुलर। समारोह के बाद एनसीसी कैडेट्स और माई भारत वॉलंटियर लालकिला परिसर में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवससे पहले दिलल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और रक्षा मंत्रालय ने जो क्विज का आयोजन किया था उसके 600 विनर भी समारोह में शामिल होंगे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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