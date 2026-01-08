हादी की मौत में भारत का नाम लेने पर भड़कीं यूनुस की दुश्मन, बांग्लादेश के हाल बता सुनाया

संक्षेप: India-Bangladesh Tensions: बांग्लादेश में इंकलाब मंच ने अपने नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में दायर पुलिस के आरोपपत्र को खारिज कर दिया। आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में सरकारी तंत्र भी शामिल है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उस्मान हादी की मौत के तार भारत से जोड़े जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को भारत से जानबूझकर जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने इसे 'मनगढंत कहानी' करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बात दोनों देशों के रिश्तों को कमजोर करते हैं। बीते साल 12 दिसंबर को हादी की गोली मार दी गई थी। इसके 6 दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी।

एनडीटीवी से बातचीत में हसीना ने कहा, 'शरीफ उस्मान हादी की हत्या बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना थी, जो अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश को खत्म कर रही चुनावी हिंसा और अराजकता का नतीजा थी।' उन्होंने आरोप लगाया कि आगे हिंसा को रोकने के लिए फैसले लेने के बजाए हादी की मौत का कट्टरपंथियों ने फायदा उठाया।

भारत से जोड़ने पर भी आपत्ति जताई हसीना ने कहा, 'भारत के साथ इस केस को जोड़ने की कोशिश जानबूझकर की गई थी और पूरी तरह से निराधार थी। ये कट्टरपंथी ताकतों की तरफ से फैलाई गईं थीं, जो बांग्लादेश के सबसे करीबी सहयोगी के प्रति दुश्मनी में पनपते हैं। ये आंतरिक सरकार की असफलताओं को विदेशी साजिश के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'ये नजरिया बांग्लादेश की जनता का नहीं है और ये हमारे देश के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत हमारा सबसे करीबी सहयोगी है और हम दो देशों ने कई दशकों तक कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ते बनाए हैं और ये हमारे क्षेत्र की स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं।'

हसीना ने कहा, 'विदेश नीति का को लेकर यूनुस सरकार का रवैया दूरदर्शिता की कमी वाला है। साथ ही ये बहुत ही खतरनाक भी है।'

इंकलाब मंच ने हादी की हत्या मामले में दायर आरोप पत्र खारिज किया बांग्लादेश में इंकलाब मंच ने अपने नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में दायर पुलिस के आरोपपत्र को खारिज कर दिया। आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में सरकारी तंत्र भी शामिल है। बांग्ला समाचार पत्र प्रथम ऑलो की खबर के अनुसार पार्टी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो जिन लोगों ने 'खून बहाया है', उन्हें 'खून का जवाब खून से' देने पर मजबूर होना पड़ सकता है।