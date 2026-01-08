हादी की मौत में भारत का नाम लेने पर भड़कीं यूनुस की दुश्मन, बांग्लादेश के हाल बता सुनाया

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWhat Sheikh Hasina said on linking hadis murder with India Bangladesh interim government
संक्षेप:

India-Bangladesh Tensions: बांग्लादेश में इंकलाब मंच ने अपने नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में दायर पुलिस के आरोपपत्र को खारिज कर दिया। आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में सरकारी तंत्र भी शामिल है।

Jan 08, 2026 12:27 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उस्मान हादी की मौत के तार भारत से जोड़े जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को भारत से जानबूझकर जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने इसे 'मनगढंत कहानी' करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बात दोनों देशों के रिश्तों को कमजोर करते हैं। बीते साल 12 दिसंबर को हादी की गोली मार दी गई थी। इसके 6 दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी।

एनडीटीवी से बातचीत में हसीना ने कहा, 'शरीफ उस्मान हादी की हत्या बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना थी, जो अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश को खत्म कर रही चुनावी हिंसा और अराजकता का नतीजा थी।' उन्होंने आरोप लगाया कि आगे हिंसा को रोकने के लिए फैसले लेने के बजाए हादी की मौत का कट्टरपंथियों ने फायदा उठाया।

भारत से जोड़ने पर भी आपत्ति जताई

हसीना ने कहा, 'भारत के साथ इस केस को जोड़ने की कोशिश जानबूझकर की गई थी और पूरी तरह से निराधार थी। ये कट्टरपंथी ताकतों की तरफ से फैलाई गईं थीं, जो बांग्लादेश के सबसे करीबी सहयोगी के प्रति दुश्मनी में पनपते हैं। ये आंतरिक सरकार की असफलताओं को विदेशी साजिश के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'ये नजरिया बांग्लादेश की जनता का नहीं है और ये हमारे देश के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत हमारा सबसे करीबी सहयोगी है और हम दो देशों ने कई दशकों तक कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ते बनाए हैं और ये हमारे क्षेत्र की स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं।'

हसीना ने कहा, 'विदेश नीति का को लेकर यूनुस सरकार का रवैया दूरदर्शिता की कमी वाला है। साथ ही ये बहुत ही खतरनाक भी है।'

इंकलाब मंच ने हादी की हत्या मामले में दायर आरोप पत्र खारिज किया

बांग्लादेश में इंकलाब मंच ने अपने नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में दायर पुलिस के आरोपपत्र को खारिज कर दिया। आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में सरकारी तंत्र भी शामिल है। बांग्ला समाचार पत्र प्रथम ऑलो की खबर के अनुसार पार्टी ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो जिन लोगों ने 'खून बहाया है', उन्हें 'खून का जवाब खून से' देने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद समेत 17 लोगों के खिलाफ मंगलवार को औपचारिक आरोप पत्र दायर किया। पुलिस का कहना है कि अवामी लीग समर्थित वार्ड काउंसलर तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी के कहने पर “राजनीतिक प्रतिशोध” के तहत हादी की हत्या की गई।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
