नेहरू के कुछ फैसलों के कारण 1962 में चीन से हारे, शशि थरूर ने पूर्व PM पर क्या कहा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की हर नीति से सहमत नहीं है, लेकिन हर बात के लिए उन्हें दोष दिया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू विरोधी है और किसी भी मुद्दे पर उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। कांग्रेस ने चीन के साथ 1962 के युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हार का कारण नेहरू के कुछ फैसले हो सकते हैं।

एक बुक फेस्टिवल में थरूर ने नेहरू की विरासत को लेकर भाजपा के रवैये पर चर्चा की। एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, 'मैं जवाहरलाल नेहरू का फैन हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं कर सकूं। मैं उनके दिमाग और सोच की बहुत तारीफ करता हूं। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। हालांकि, मैं उनकी सभी बातों और नीतियों का 100 फीसदी समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने ऐसी कई चीजें की हैं, जो तारीफ के काबिल हैं।'

उन्होंने कहा, 'सबसे जरूरी यह है कि नेहरू ही थे, जिन्होंने भारत में लोकतंत्र स्थापित किया...। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो (मोदी सरकार) लोकतंत्र के विरोधी हैं, लेकिन वो नेहरू विरोधी जरूर हैं। नेहरू को आसान बली का बकरा बना दिया गया है।'

उन्होंने कहा, 'कुछ मामलों में उनका (मोदी सरकार की) आलोचना का आधार हो सकता है। उदाहरण के लिए, 1962 में चीन के खिलाफ हार का कुछ श्रेय नेहरू के कुछ फैसलों को दिया जा सकता है।'