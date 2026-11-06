शरद पवार 10 तारीख के बाद क्या करेंगे? बेटी के केंद्रीय मंत्री बनने की अटकलें

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी नेता शरद पवार से अस्पताल में मिलने वालों की कतार लंबी है। इसी बीच एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल जब उनसे मिलने पहुंचे, तो करीब आधे घंटी चली मुलाकात के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

प्रफुल्ल पटेल ने बताया है कि वरिष्ठ नेता शरद पवार की तबीयत अब ठीक है और दो तीन दिनों में घर जा सकते हैं। (@praful_patel/X via PTI Photo)

भारत के दिग्गज राजनेताओं में शुमार शरद पवार अस्पताल में भर्ती हैं। पहले पुणे और अब मुंबई में उनका इलाज जारी है। ताजा अपडेट के अनुसार, डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है और उपचार चल रहा है। इसी बीच उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की काफी चर्चाएं हैं। खास बात है कि यह मीटिंग ऐसे समय पर हुई है, जब उनकी बेटी सुप्रिया सुले के केंद्रीय मंत्री बनने, एनसीपी में नेतृत्व और नेताओं के बीच खटपट और एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलें हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

प्रफुल्ल पटेल गुरुवार को शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने बताया है पवार की तबीयत ठीक है। उन्होंने कहा, 'सब ठीक है। काफी अच्छे अंदाज में थे। राजनीति में क्या चल रहा है, देश में, राज्य में, अब उनकी रुचि है तो पूछ रहे थे। अच्छी बात हुई और मुझे खुशी है कि एक दो दिन में जब उनकी जांच हो जाएंगी, तो वह घर जाएंगे। ताकि आराम कर सकें।' हालांकि, उन्होंने राजनीतिक चर्चाएं होने की अटकलों से इनकार कर दिया है।

क्यों हैं इस बैठक की चर्चाएं दरअसल, इस बैठक की हो रही चर्चाओं की कई वजहें सामने आती हैं। पहला तो रविवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पटेल समेत कई एनसीपी नेताओं ने मुलाकात की थी। अब खास बात है कि इस बैठक में महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार मौजूद नहीं थे। इन नेताओं में सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशरिफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे शामिल थे।

तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि नेतृत्व और नेताओं में तनाव बना हुआ है। हालांकि, नेता इससे इनकार कर रहे हैं। वहीं, हाल ही में एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी। बीते तीन दिनों में पार्टी दो बार बैठक कर चुकी थी। पहले सोमवार को मुंबई और बाद में मंगलवार रात भी विधायक एकजुट हुए थे। हालांकि, पीटीआई भाषा के सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में सुनेत्रा पवार शामिल हुई थीं।

उन्होंने अपने आवास पर ही बैठक की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि मंत्रियों समेत 50 विधायक शामिल हुए थे। पार्टी के मुंबई प्रमुख जीशान सिद्दीकी का कहना था कि सभी नेताओं ने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है।

अमित शाह से बातचीत के बारे में पूछा? मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पवार ने पटेल से उनकी शाह के साथ हुई बैठक के बारे में भी पूछा था। हालांकि, इसपर पार्टी या किसी भी नेता ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात महायुति के बेहतर समन्वय और कामकाज को लेकर हुई थी। कहा जा रहा है कि पवार ने एनसीपी नेता से कहा है कि 10 तारीख के बाद चर्चा करेंगे। हालांकि, बात किस मुद्दे पर होगी, अभी साफ नहीं है।

सुप्रिया सुले के केंद्रीय मंत्री बनने की अटकलें अब एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संकेत दिए थे कि लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाने पर विचार किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें नए चेहरों को शामिल किए जाने के आसार हैं। हालांकि, इसपर सुले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह, लगातार सोशल मीडिया पर पवार की तबीयत के अपडेट्स दे रहीं हैं।

आठवले ने यह भी बताया था कि पवार ने NDA यानी केंद्र में सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पवार से फोन पर बात की थी। इसपर वरिष्ठ नेता के करीबी विट्ठल मनियार ने बताया था कि पीएम मोदी ने कहा है कि साहेब आप पूरी तरह से आराम करें। सुप्रिया अब तैयार हैं। सुप्रिया और हम मिलकर देश को संभाल लेंगे। प्लीज आराम करें। मेरा आपसे अनुरोध है।

एनसीपी फिर एक होने वाली है? अटकलें ये भी हैं कि एनसीपी के दोनों गुट विलय की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसपर आम सहमति नहीं बन सकी है। नेता इन कयासों को खारिज कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि एनसीपी एसपी में अब तक विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा दोनों गुटों को एकजुट कर एनडीए में लाने और संतुलन के लिए दोनों को कैबिनेट में जगह देना चाहती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।