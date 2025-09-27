यूएन में हिंदुत्व पर ऐसा क्या बोल गए शहबाज शरीफ, भारत ने याद दिला दिया ओसामा बिनलादेन

यूएन में भाषण देते हुए शहबाज शरीफ जोश ही जोश में हिंदुत्व पर भी वार करने लगे। इसपर भारत ने उन्हें ओसामा बिन लादेन की याद दिला दी और कहा कि उसका तो काम ही आतंक का व्यापार करना है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में भारत के खिलाफ जितनी डींगें हांकी हैं, अब उन्हें उतनी ही फजीहत झेलनी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभ में वह जोश-जोश में थोथे दावे करते चले गए लेकिन जब भारत ने चुन-चुनकर जवाब देना शुरू किया तो सारी दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान की हवा निकल गई। शहबाज शरीफ ने जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी जीत का दावा किया तो भारत ने तंज करते हुए कह दिया कि अगर जले हुए एयरबेस से उसकी जीत साबित होती है तो वह इसका आनंद ले सकता है।

हिंदुत्व पर क्या बोल गए शहबाज शहबाज शरीफ ने भारत ही नहीं हिंदुत्व पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत में कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। इस बार पर भारत ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़कर रख दी। यूएन में भारत के परमानेंट मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा कि यह वही देश है जो कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को शरण देता है और दुनियाभर में आतंक का व्यापार करता है।

शहबाज शरीफ ने कहा, हेट स्पीच की कहीं भी कोई जगह नहीं है। यह किसी भी धर्म या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा की तरह है। भारत में हिंदुत्व की कट्टरपंथी विचारधारा हिंसा भड़काती है। इससे सारी दुनिया को खतरा है।उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा, मैं कश्मीरियों से कहना चाहता हूं कि हम उनके साथ खड़े हैं। ए ना एक दिन कश्मीर में अत्याचार जरूर रुकेगा।

इसपर भारत ने कहा, जो देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करता है वही ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को पनाह दे रहा था। वही देश आतंकियों के कैंप चलाता है। पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान को अपने आतंकी कैंप बंद करने होंगे और भारत में वॉन्टेड आतंकियों को प्रत्यर्पित करना होगा।