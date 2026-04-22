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ट्रंप साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं..., कहकर जर्मनी में हंस पड़े राजनाथ सिंह; वजह भी बताई

Apr 22, 2026 01:03 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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राजनाथ सिंह ने भारत और जर्मनी के बीच रक्षा तकनीक और सामान को मिलकर बनाने और विकसित करने की अहमियत पर ज़ोर दिया है। जर्मनी की तीन दिन की यात्रा पर गए सिंह ने कहा कि उनकी सरकार का 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान, साथ मिलकर बनाने, विकसित करने और नई खोज करने का एक न्योता है।

ट्रंप साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं..., कहकर जर्मनी में हंस पड़े राजनाथ सिंह; वजह भी बताई

जर्मनी पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनका कई बार अमेरिका जाना हुआ, लेकिन जर्मनी पहली बार ही आए हैं। सिंह की जर्मनी यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब पश्चिम एशिया में 50 दिनों से अधिक समय से संघर्ष जारी है और इसके वैश्विक परिणाम सामने आ रहे हैं।

क्या बोले राजनाथ सिंह

सिंह ने कहा, 'जिन भी देशों में जाता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि भारतीय प्रवासियों से जितना अधिक हो सके मैं मिल सकूं...। जर्मनी मैं पहली बार आया हूं। मुझे अमेरिका में 7-8 बार गया हूं, लेकिन जर्मनी पहली बार आया हूं। और ट्रंप साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तब से 2 बार गया हूं (कहकर वह मुस्कुराने लगे। साथ ही कार्यक्रम में शामिल लोग भी हंसे)।'

उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, 'अब आप लोग के हंसने का क्या कारण है, मैं समझ नहीं पाया। मैं तो आप लोगों को देखकर ही मुस्कुरा रहा हूं।'

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भारतीय समुदाय की तारीफ

उन्होंने कहा, 'देखिए जर्मनी का जहां तक सवाल है। जर्मनी के अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एक साख है। एक विश्वनीयता है। एक आदमी के मामले में देखा जाए, तो वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में हमारा जर्मनी खड़ा है। जहां इसमें जर्मनी के लोगों का योगदान है। वहीं, इसमें हमारे भारतीय समुदाय के मित्रों का भी योगदान इसमें है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। जब मैं यहां आया था, तो स्वभाविक रूप से मेरी इच्छा हुई कि एक बार आप लोगों से हमारा मिलना जुलना हो।'

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जर्मनी को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए आमंत्रित किया

सिंह ने भारत और जर्मनी के बीच रक्षा तकनीक और सामान को मिलकर बनाने और विकसित करने की अहमियत पर ज़ोर दिया है। जर्मनी की तीन दिन की यात्रा पर गए सिंह ने कहा कि उनकी सरकार का 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान, साथ मिलकर बनाने, विकसित करने और नई खोज करने का एक न्योता है। म्यूनिख से बर्लिन पहुंचे रक्षा मंत्री ने मंगलवार को जर्मनी के सांसदों से बात करते हुए दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच तालमेल बढ़ाने की वकालत की।

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यात्रा के पहले दिन उन्होंने जर्मनी की संसद की रक्षा और सुरक्षा समिति को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है और तकनीक के बदलाव ने स्थिति को बहुत पेचीदा बना दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की तैयारी के साथ-साथ एक नए नजरिए की जरूरत है।

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सिंह ने कहा, 'हम जर्मनी की बड़ी औद्योगिक कंपनियों की ताकत को पहचानते हैं। साथ ही, नई और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में जर्मनी की मशहूर छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों (मिटेलस्टैंड) के उत्साह और काम करने की रफ़्तार की तारीफ करते हैं। भारत में भी हमारे स्टार्टअप और निजी कंपनियां हमारे बड़े रक्षा उद्योगों की क्षमता को तेजी से बढ़ा रही हैं और उन्हें पूरा कर रही हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और जर्मनी स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं और हमारी साझेदारी और भी गहरी हो सकती है।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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