ट्रंप साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं..., कहकर जर्मनी में हंस पड़े राजनाथ सिंह; वजह भी बताई
राजनाथ सिंह ने भारत और जर्मनी के बीच रक्षा तकनीक और सामान को मिलकर बनाने और विकसित करने की अहमियत पर ज़ोर दिया है। जर्मनी की तीन दिन की यात्रा पर गए सिंह ने कहा कि उनकी सरकार का 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान, साथ मिलकर बनाने, विकसित करने और नई खोज करने का एक न्योता है।
जर्मनी पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनका कई बार अमेरिका जाना हुआ, लेकिन जर्मनी पहली बार ही आए हैं। सिंह की जर्मनी यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब पश्चिम एशिया में 50 दिनों से अधिक समय से संघर्ष जारी है और इसके वैश्विक परिणाम सामने आ रहे हैं।
क्या बोले राजनाथ सिंह
सिंह ने कहा, 'जिन भी देशों में जाता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि भारतीय प्रवासियों से जितना अधिक हो सके मैं मिल सकूं...। जर्मनी मैं पहली बार आया हूं। मुझे अमेरिका में 7-8 बार गया हूं, लेकिन जर्मनी पहली बार आया हूं। और ट्रंप साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तब से 2 बार गया हूं (कहकर वह मुस्कुराने लगे। साथ ही कार्यक्रम में शामिल लोग भी हंसे)।'
उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, 'अब आप लोग के हंसने का क्या कारण है, मैं समझ नहीं पाया। मैं तो आप लोगों को देखकर ही मुस्कुरा रहा हूं।'
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भारतीय समुदाय की तारीफ
उन्होंने कहा, 'देखिए जर्मनी का जहां तक सवाल है। जर्मनी के अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एक साख है। एक विश्वनीयता है। एक आदमी के मामले में देखा जाए, तो वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में हमारा जर्मनी खड़ा है। जहां इसमें जर्मनी के लोगों का योगदान है। वहीं, इसमें हमारे भारतीय समुदाय के मित्रों का भी योगदान इसमें है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। जब मैं यहां आया था, तो स्वभाविक रूप से मेरी इच्छा हुई कि एक बार आप लोगों से हमारा मिलना जुलना हो।'
जर्मनी को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए आमंत्रित किया
सिंह ने भारत और जर्मनी के बीच रक्षा तकनीक और सामान को मिलकर बनाने और विकसित करने की अहमियत पर ज़ोर दिया है। जर्मनी की तीन दिन की यात्रा पर गए सिंह ने कहा कि उनकी सरकार का 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान, साथ मिलकर बनाने, विकसित करने और नई खोज करने का एक न्योता है। म्यूनिख से बर्लिन पहुंचे रक्षा मंत्री ने मंगलवार को जर्मनी के सांसदों से बात करते हुए दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच तालमेल बढ़ाने की वकालत की।
यात्रा के पहले दिन उन्होंने जर्मनी की संसद की रक्षा और सुरक्षा समिति को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है और तकनीक के बदलाव ने स्थिति को बहुत पेचीदा बना दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की तैयारी के साथ-साथ एक नए नजरिए की जरूरत है।
सिंह ने कहा, 'हम जर्मनी की बड़ी औद्योगिक कंपनियों की ताकत को पहचानते हैं। साथ ही, नई और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में जर्मनी की मशहूर छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों (मिटेलस्टैंड) के उत्साह और काम करने की रफ़्तार की तारीफ करते हैं। भारत में भी हमारे स्टार्टअप और निजी कंपनियां हमारे बड़े रक्षा उद्योगों की क्षमता को तेजी से बढ़ा रही हैं और उन्हें पूरा कर रही हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और जर्मनी स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं और हमारी साझेदारी और भी गहरी हो सकती है।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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