Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhat problem with that Religious freedom is in the Constitution Owaisi on I love Muhammad controversy

इसमें दिक्कत क्या है? संविधान में धार्मिक आजादी; 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर विवाद पर ओवैसी

Owaisi: हैदराबाद सांसद ने कहा कि हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज पैगंबर मुहम्मद के लिए प्यार है। यह हमारे माता-पिता, हमारी दौलत, हमारे बच्चों से भी ज़्यादा कीमती है यह हमारे ईमान का हिस्सा है। अब, अगर कोई इसे जाहिर कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है?

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 12:23 AM
share Share
Follow Us on
इसमें दिक्कत क्या है? संविधान में धार्मिक आजादी; 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर विवाद पर ओवैसी

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मुहम्मद के प्रति प्रेम व्यक्त करना आस्था का मामला है। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस का विरोध क्यों कर रही है। सरकार ने इस मामले में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें तत्काल रिहा करना चाहिए।

एएनआई की दिए इंटरव्यू में एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, " भाजपा को प्रेम से इतनी नफरत क्यों है?... हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करे। इससे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अच्छा संदेश नहीं जा रहा है।" उन्होंने कहा, "हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज पैगंबर मुहम्मद के लिए प्यार है। यह हमारे माता-पिता, हमारी दौलत, हमारे बच्चों से भी ज़्यादा कीमती है यह हमारे ईमान का हिस्सा है। अब, अगर कोई इसे जाहिर कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई हिंसा का सहारा लेता है, तो यह निंदनीय है।"

हैदराबाद सांसद ने जोर देकर कहा कि धार्मिक श्रद्धा को व्यक्त करना संवैधानिक अधिकार है। इसके अलावा पोस्टरों के प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई। उन्होंने कहा, "अगर मैं अपनी आस्था व्यक्त करने वाला पोस्टर पकड़ रहा हूँ, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो उस पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हिंसा भड़के। किसी ने कहा, 'मुझे महादेव से प्यार है,' तो ऐसा करो। यही इस देश की खूबसूरती है। इस देश में 98 प्रतिशत लोग धार्मिक हैं।"

एक पुराने वाकये को याद करते हुए ओवैसी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में केरल के एक कलाकार द्वारा बनाए गए 'भगवान हनुमान' के एक पोस्टर का प्रचार किया था। उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी ने केरल के एक कलाकार के पोस्टर का प्रचार किया था। यह हनुमान का पोस्टर था, और मोदी ने इसका प्रचार किया, और किसी ने आपत्ति नहीं की। हम आज भी ऐसा नहीं कर रहे हैं।"

इससे पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने दोहराया कि "भारत एक ऐसा देश है जहां कोई धर्म नहीं है," उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा का मानना ​​है कि "भारत में केवल एक ही धर्म है।"

ओवैसी ने आगे कहा, "भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन भाजपा और आरएसएस मानते हैं कि उनका सिर्फ एक ही धर्म है। संविधान कहता है कि इस देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भाजपा और आरएसएस मानते हैं कि उनका सिर्फ एक ही धर्म है। संविधान कहता है कि इस देश का कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं। अगर कोई किसी धर्म को नहीं मानता, तो भी हम उसका जश्न मनाते हैं।"

Asaduddin Owaisi Asaduddin Owaisi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।