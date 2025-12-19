प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या कहा कि हंस पड़े PM मोदी और राजनाथ सिंह, संसद की इनसाइड स्टोरी

संक्षेप: इसी दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सत्र थोड़ा और लंबा होता तो अच्छा होता। इस पर प्रधानमंत्री ने हंसते हुए जवाब दिया कि हमने इसीलिए छोटा सत्र रखा ताकि आपके गले में दर्द न हो। इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे।

चुनाव सुधार और वंदे मातरम् पर गरमागरम बहस के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोंकझोंक और शोर-शराबे के बाद आज (शुक्रवार, 19 दिसंबर को) संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया। सत्र के आखिरी दिन परंपरा के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं को चाय पार्टी दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए।

पिछले सत्र के विपरीत इस सत्र के बाद हुई इस पार्टी में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में उनकी बड़ी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी में शामिल हुईं। चाय पार्टी के दौरान वह राजनाथ सिंह के करीब बैठी थीं, जबकि उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला बैठे थे।

PM से प्रियंका ने विदेश यात्रा के बारे में भी पूछा सूत्रों के हवाले से NDTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद सांसदों को बताया कि वह एलर्जी से बचने के लिए एक खास किस्म की जड़ी-बूटी का इस्तेमाल करती हैं, जिसे वह अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से लेकर आई हैं। उनकी इस बात पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुस्कुराने लगे। प्रियंका ने बातचीत के क्रम में पीएम मोदी से उनके हालिया विदेश दौरों के बारे में भी पूछा। इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि यात्रा अच्छी रही।