वेनेजुएला जैसा तो भारत में भी हो सकता है, अमेरिकी ऐक्शन पर कांग्रेस नेता

संक्षेप: निकोलस मादुरो को मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोपों पर सोमवार को पहली बार अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने उन्हें पकड़ने और न्यूयॉर्क लाने के कदम को उचित ठहराने के लिए किया था।

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि वेनेजुएला जैसा ही हाल भारत में भी हो सकता है। उन्होंने इस मामले पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया की भी आलोचना की है। अमेरिका ने वेनेजुएला में प्रवेश कर नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। भारत ने अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता जाहिर की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोमवार को चव्हाण ने कहा, 'वेनेजुएला में जो भी हुआ वो यूएन चार्टर के खिलाफ था। एक निर्वाचित राष्ट्रपति को किडनैप किया गया। यह बहुत ही चिंता की बात है कि कल ऐसा किसी भी देश के साथ हो सकता है। कल ऐसा भारत के साथ हो सकता है...। भारत ने हमेशा की तरह इस मामले पर भी कुछ नहीं कहा, वेनेजुएला मामले में कोई स्टैंड नहीं लिया।'

उन्होंने कहा, 'रूस और चीन ने स्टैंड लिया और अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना की। ऐसा ही यूक्रेन युद्ध में भी हुआ। हमने कोई पक्ष नहीं लिया। इजरायल और हमास मामले में भी हमने कोई पक्ष नहीं लिया और अब देखिए, हम अमेरिका से इतने डरे हुए हैं कि जो हुआ हम उसकी आलोचना भी नहीं कर रहे हैं।'

कोर्ट में पेश हुए मादुरो मादुरो को मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोपों पर सोमवार को पहली बार अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने उन्हें पकड़ने और न्यूयॉर्क लाने के कदम को उचित ठहराने के लिए किया था। एपी की रिपोर्ट के अनुसार, मादुरो ने अमेरिकी अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए न्यायाधीश से कहा, 'मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं, अपने देश का राष्ट्रपति हूं।'