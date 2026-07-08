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मैं भारत की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, पर...; PM मोदी के सामने बोले दूसरे देश के राष्ट्रपति

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। खास बात है कि ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में भी भारत को बड़ी डील मिली है। इस दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने भारत की तारीफ की।

मैं भारत की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, पर...; PM मोदी के सामने बोले दूसरे देश के राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनकी और भारतीयों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वह पीएम मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इतना ही नहीं उन्होंने यह तक कह दिया कि उनमें भारतीय डीएनए है। PM मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं और यह उनका पहला पड़ाव है। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे।

जकार्ता में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा, 'मैं भारत की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं सभी भारतीयों का दोस्त हूं। लेकिन मैं एक बात मानना चाहूंगा और मेरे करीबी सहयोगी और सहकर्मी गवाही देंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं।' खास बात है कि इस संबोधन के दौरान पीएम मंच के सामने ही मौजूद थे और उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया।

मेरा डीएनए भारतीय

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनके भीतर भारतीय डीएनए है। उन्होंने अपने देशवासियों से भारत के अनुभवों से सीखने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत ने इंडोनेशिया की सभ्यता और संस्कृति को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि पद संभालने के सिर्फ तीन महीने बाद ही 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है।

उन्होंने कहा, 'भारत की अपनी राजकीय यात्रा से ठीक पहले मैंने जीनोम अनुक्रमण परीक्षण कराया था। जब मेरे डीएनए की जांच हुई तो पता चला कि उसमें भारतीय डीएनए भी है।' हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा, 'शायद यही वजह है कि जब भी मैं कोई संगीत सुनता हूं, खासकर भारतीय संगीत, तो मेरे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं।'

मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे मंत्री, मेरे जनरल, सभी को नाचना और गाना पसंद है। शायद उनमें से ज्यादातर के डीएनए में भी भारतीय अंश हो।' उन्होंने कहा, 'इंडोनेशिया के लोगों को भारत के अनुभवों से सीखना चाहिए। हमारी सभ्यता और संस्कृति पर भारतीय सभ्यता का गहरा प्रभाव है। हमारी भाषा का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा संस्कृत से आया है। हमारे कई नाम भी संस्कृत मूल के हैं। इसलिए हमारे बीच एक विशेष निकटता है और हम दोनों देशों के बीच और अधिक घनिष्ठ सहयोग का स्वागत करते हैं।'

पीएम मोदी ने किया रिप्लाई

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारतीय डीएनए संबंधी टिप्पणी का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, 'आपके इस बयान ने भारतवासियों का दिल छू लिया है। यह डीएनए आपसी विश्वास, साझा विरासत और साझा स्मृतियों से बना है।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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