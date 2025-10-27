Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newswhat pakistan army plan in india bengal border areas reached dhaka
बंगाल से सटे इलाकों में क्या करना चाहती है पाक सेना, बांग्लादेश पहुंचे आसिम मुनीर के डिप्टी

बंगाल से सटे इलाकों में क्या करना चाहती है पाक सेना, बांग्लादेश पहुंचे आसिम मुनीर के डिप्टी

संक्षेप: शमशाद मिर्जा ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की है। मिर्जा ने मोहम्मद यूनुस से मीटिंग करने के अलावा बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ भी बैठक की। इस मीटिंग में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील-उर-रहमान और पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर भी मौजूद थे।

Mon, 27 Oct 2025 09:27 AMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अफगानिस्तान में भारत विरोधी इरादों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। यही कारण है कि अब उसने एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को साथ लेकर नई साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। आसिम मुनीर के डिप्टी और पाक सेना में नंबर 2 की पोजिशन रखने वाले जनरल शमशाद मिर्जा फिलहाल ढाका में हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की है। मिर्जा ने शनिवार को मोहम्मद यूनुस से मीटिंग करने के अलावा बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ भी बैठक की है। इस मीटिंग में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील-उर-रहमान और पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर भी मौजूद थे।

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का बीते साल तख्तापलट हो गया था। खूनी विद्रोह के बाद अंतरिम सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। शेख हसीना को भारत से करीबी के लिए जाना जाता था। अब उनकी सत्ता से विदाई के बाद पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश को अपने पाले में खींच ले। वहीं मोहम्मद यूनुस भी कट्टरपंथियों के प्रति उदार बने हुए हैं। हालात यह हैं कि अब कराची से ढाका के बीच सीधी फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। जहाजों की भी एंट्री हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की इच्छा है कि बांग्लादेश के सैन्य सहयोग को भी मजबूत किया जाए। इसी के तहत बीते कई महीनों से पाकिस्तान की सेना कोशिश कर रही है।

खबर है कि शमशाद मिर्जा भारत से सटे कुछ सीमांत इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं। ये इलाके बंगाल से सटे हुए हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। इसे आईएसआई की कोशिशों से जोड़ा जा रहा है, जो बीते कई महीनों से भारत से सटे इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटी है। इन इलाकों में कॉक्स बाजार, उखिया, टेकनाफ, मौलवीबाजार, हबीगंज आदि शामिल हैं। कहा जाता है कि 1971 से पहले भी आईएसआई इन इलाकों में ऐक्टिव रहती थी। अब फिर से पुरानी स्थिति आईएसआई बहाल करना चाहती है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की ताजा जुगलबंदी को देखते हुए भारतीय एजेंसियां भी अलर्ट हैं।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Pakistan Pakistan News India Pakistan अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।