TMC Crisis: ममता बनर्जी को अपनी ही पार्टी में मिला खास ऑफर, अब क्या करेंगी दीदी? जानिए विकल्प
तृणमूल कांग्रेस में भारी घमासान! बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाया और 440 करोड़ रुपये का फंड फ्रीज कराया। जानिए अब चुनाव आयोग और कोर्ट में क्या होंगे दीदी के पास राजनीतिक विकल्प।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में चल रहे भारी घमासान के बीच बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। सोमवार को बुलाए गए एक विशेष सत्र में बागियों ने ममता को पद से हटाने का फैसला लिया और मंगलवार को पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न (जोड़ा घास फूल) पर दावा ठोकने के लिए चुनाव आयोग (EC) पहुंच गए। बागियों ने अपनी खुद की राष्ट्रीय कार्यसमिति भी बना ली है।
इसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग को एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी 'असली' राष्ट्रीय कार्यसमिति की सूची सौंपी है। 1998 में जिस पार्टी की ममता बनर्जी ने स्थापना की थी, आज वह उसी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं।
चुनाव आयोग पहुंचा 'असली टीएमसी' का मामला
ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को भेजी गई लिस्ट में खुद को पार्टी का अध्यक्ष बताया गया है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव, डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन को संयुक्त सचिव, सुभाशीष चक्रवर्ती को कोषाध्यक्ष और शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में नेता बताया गया है।
एनडीए के साथ जाने वाले लोकसभा सांसदों और तीन राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी पहले से ही बैकफुट पर थीं। अब बागी विधायकों का गुट चुनाव आयोग से असली टीएमसी के रूप में मान्यता चाहता है।
ममता के पास बचे हैं सिर्फ ये वफादार
बागी गुट चाहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पार्टी में केवल एक 'सलाहकार' की भूमिका में रहें। फिलहाल ममता के पास मुट्ठी भर वफादार ही बचे हैं, जिनमें कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा, महुआ मोइत्रा, सौगत रॉय, नदीमुल हक और कुणाल घोष शामिल हैं। नई कार्यसमिति में इन्हीं नेताओं को जगह मिली है।
पलटवार करते हुए ममता गुट ने कई बागी विधायकों और पूर्व मंत्रियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें जावेद खान, फिरहाद हकीम, रथिन घोष, बिप्लब मित्रा, सबीना यास्मीन, अरूप विश्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सभी बागियों की 30 सदस्यीय समिति का हिस्सा हैं।
440 करोड़ रुपये का बैंक खाता फ्रीज
चुनाव आयोग में लड़ाई के अलावा, ममता कैंप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत फंड की है। बागियों की शिकायत के बाद टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिनमें करीब 440 करोड़ रुपये जमा हैं। बागियों ने इन खातों के ऑडिट की मांग की है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने खातों को फ्रीज किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा, "पुलिस बिना कोर्ट की इजाजत के खाते कैसे फ्रीज कर सकती है? यह भी सच है कि 10 अप्रैल को शिकायत करने वाले उसी विधायक ने चुनाव के लिए इसी खाते से 25 लाख रुपये लिए थे।" मोइत्रा ने यह भी दावा किया कि पार्टी के संविधान के अनुसार ममता बनर्जी आजीवन अध्यक्ष हैं और इसे कोई बदल नहीं सकता।
बागियों का दावा- हमारे पास बहुमत
पार्टी से निकाले जाने के बावजूद बागी गुट पूरी तरह से आत्मविश्वास में है। उनका दावा है कि उनके विशेष सत्र में 60 से ज्यादा विधायक और विभिन्न नगर निकायों के 40 से अधिक पार्षद शामिल हुए थे। बागी गुट के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा, "हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। विधानसभा में हमारे पास दो-तिहाई से ज्यादा का बहुमत है, इसलिए सिंबल पर स्वाभाविक रूप से हमारा ही दावा है।"
क्या होगा महाराष्ट्र की शिवसेना-एनसीपी जैसा हाल?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुई टूट की तरह टीएमसी का यह विवाद भी लंबा खिंच सकता है। यह मामला तीन अलग-अलग संवैधानिक संस्थाओं- चुनाव आयोग (पार्टी के नाम और सिंबल के लिए), स्पीकर (अयोग्यता की कार्यवाही के लिए) और सुप्रीम कोर्ट के बीच झूल सकता है।
महाराष्ट्र के मामलों में चुनाव आयोग और स्पीकर ने विधायकों की संख्या (विधायी बहुमत) को निर्णायक मानकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पक्ष में फैसला दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया था कि स्पीकर केवल संख्याबल के आधार पर यह तय नहीं कर सकता कि असली पार्टी कौन सी है।
ममता बनर्जी के लिए यह कानूनी लड़ाई इसलिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली है क्योंकि फंड (440 करोड़ रुपये) फ्रीज होने के कारण उनके पास संसाधनों की कमी होगी। चुनाव आयोग संपत्ति के विवादों पर फैसला नहीं करता है; इसके लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, जिसमें कई साल लग सकते हैं।
क्या ममता अपने ही बूथ पर हारने के बाद भी जन-नेता हैं : शुभेंदु
इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि क्या विधानसभा चुनाव के दौरान अपने ही बूथ पर हारने के बाद वह अब भी जन-नेता हैं। विधानसभा में की गईं शुभेंदु की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के एक समूह ने सदन से बहिर्गमन किया।
शुभेंदु ने ममता को उनके गढ़ भवानीपुर में 15,105 मतों के अंतर से हराया था। मुख्यमंत्री ने चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए कहा, "अपने ही बूथ पर हारने के बाद भी क्या उन्हें (ममता) जन-नेता कहा जा सकता है?" उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की कई टिप्पणियों का जिक्र किया और कहा, "ममता ने महाकुंभ को 'मौत का कुंभ' कहा था। बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ एक रैली की अगुवाई की थी। बंगाल ने जवाब दे दिया है।"
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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