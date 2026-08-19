धर्मेंद्र प्रधान और मंगल पांडेय का क्या होगा? ना मंत्री रहे, ना नितिन नवीन की टीम में ही जगह मिली

धर्मेंद्र प्रधान और मंगल पांडेय फिलहाल भाजपा संगठन के किसी बड़े पद पर नहीं हैं। ये नेता ना तो मंत्री रहे और ना ही नितिन नवीन की नई भाजपा टीम में ही जगह मिली है। ऐसे में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। जानिए सभी समीकरण।

भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम सामने आ चुकी है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में कई पुराने चेहरों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। कुछ की संगठन में वापसी हुई है। कुछ को महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दे भी दी गई है। लेकिन इस पूरी कवायद में दो नामों का नहीं होना राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है- ओडिशा के धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के मंगल पांडेय। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में दोनों के नाम नहीं होने से एक स्वाभाविक सवाल उठा है कि क्या फौरी विवाद की वजह से दोनों को कुछ समय फ्रेम से बाहर रखा जा रहा है या फिर सरकार के बाद अब संगठन की प्राथमिकता से भी दोनों बाहर हो गए हैं।

धर्मेंद्र प्रधान का मंत्री पद गया, फिलहाल संगठन में भी जगह नहीं धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय तक नरेंद्र मोदी की सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते रहे। ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान राज्य में पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक हैं। केंद्रीय राजनीति से इतर ओडिशा के क्षेत्रीय समीकरणों और नीतिगत मामलों में उनकी पकड़ हमेशा मजबूत मानी जाती है। 25 जुलाई को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रह्लाद जोशी को मिला। प्रधान का इस्तीफा तब हुआ जब पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद देश भर में फैलने लगा था। प्रधान के इस्तीफे को आंदोलन की प्रमुख मांग के पूरा होने के तौर पर देखा गया। सरकार से बाहर निकलने के बाद संगठन में प्रधान की भूमिका को लेकर अटकलें थी। लेकिन 17 अगस्त को भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में उनका नाम नहीं आया। प्रधान को 2025 में बिहार का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था।

तावड़े, पूनिया और चुघ बने यूपी, पंजाब और गुजरात के प्रभारी प्रधान जिस बिहार चुनाव के प्रभारी थे, वहां चुनाव के कुछ महीने बाद सम्राट चौधरी की सरकार बनी तो भाजपा के सीनियर नेता मंगल पांडेय मंत्रियों की सूची से ड्रॉप हो गए। नीतीश कुमार की सरकार में लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडेय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय राज्य के प्रभारी रह चुके हैं। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गठित सरकार में वो बाहर हो गए। तब राज्य में यही माहौल बना कि उनको संगठन में लेकर दिल्ली बुलाने की कोई योजना होगी। नितिन नवीन की टीम में मंगल पांडेय को भी जगह नहीं मिली है। आगे विधानसभा चुनाव वाले अहम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में नए प्रभारी और सह प्रभारी भी बना दिए गए हैं। महासचिव विनोद तावड़े, सतीश पूनिया और तरुण चुघ को प्रभारी बनाया गया है।

भाजपा में संगठनात्मक जिम्मेदारियां अलग-अलग चरणों में तय होती रही हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में नाम नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन, मौजूदा तस्वीर में दोनों नेता को नई टीम का हिस्सा नहीं बनाना विवादित चेहरों से दूरी बनाने की एक कोशिश है या कुछ और, कहना मुश्किल है। भाजपा के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होना है, लेकिन इन दोनों का नाम पार्टी की सर्वोच्च निकाय में आएगा, संदेह है। धर्मेंद्र प्रधान और मंगल पांडेय की राजनीति का अगला अध्याय क्या है, यह गहरा सस्पेंस है। दोनों संगठन के नेता हैं और इसको देखते हुए भविष्य में उन्हें यथोचित जिम्मेवारी मिल सकती है।

इन राज्यों में होने है विधानसभा चुनाव, क्या चुनाव प्रभारी बनाए जाएंगे? अगले साल यानी 2027 में सात राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव फरवरी-मार्च 2027 के आसपास संभावित हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान और मंगल पांडेय के लिए सबसे स्वाभाविक संभावना इन्हीं राज्यों में चुनाव प्रभारी की भूमिका में दिखती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा है, लेकिन भाजपा ने यहां विनोद तावड़े को प्रभारी और जगदीश पटेल को सह-प्रभारी बनाया है। पंजाब में सतीश पूनिया और गुजरात में तरुण चुघ को प्रभारी बनाया गया है। इन तीन राज्यों में इनका इस्तेमाल बतौर चुनाव प्रभारी हो सकता है।