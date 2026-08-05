धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आगे क्या? कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके ने E-20 पेट्रोल का किया जिक्र
अभिजीत दीपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी के चले आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब सीजेपी का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सीजेपी की बैठक हो रही है। दीपके ने ई-20 मुद्दे का भी जिक्र किया है।
नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर चला अभिजीत दीपके के नेतृत्व में लंबा आंदोलन खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। मीडिया से बातचीत में बुधवार को दीपके ने कई मुद्दों का जिक्र किया। इसमें सरकार की इथेनॉल-ब्लेंड फ्यूल पॉलिसी E-20 पेट्रोल, बढ़ती बेरोजगारी और झारखंड में कथित एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट आदि शामिल हैं। राजनीति में आने की संभावना से इनकार करते हुए, दीपके ने कहा कि सीजेपी अभी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा और एक ऐसा मूवमेंट बनने पर फोकस करेगा जो बदलाव ला सके।
महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की कोर टीम की मीटिंग से पहले पत्रकारों से बात करते हुए दीपके ने कहा कि ग्रुप इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेगा। दीपके ने पॉलिटिक्स में आने की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि लोगों का पॉलिटिकल पार्टियों से भरोसा उठ गया है और कहा कि उनका यूथ मूवमेंट अभी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा, क्योंकि भारत को इस समय इसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोर ग्रुप की मीटिंग में इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी बात होगी।
न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, अभिजीत दीपके ने कहा, “लोगों का ज्यूडिशियरी, पॉलिटिक्स, मीडिया और चुनाव आयोग से भरोसा उठ गया है। हमारे आंदोलन को पूरे देश में सपोर्ट मिला। जैसे-जैसे आंदोलन बढ़ा, सपोर्ट सिर्फ एजुकेशन के मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन इंस्टीट्यूशन्स के बारे में भी था। इसलिए, इन इंस्टीट्यूशन्स में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप की जरूरत है।”
उन्होंने आगे कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि लोग सुबह एक तरफ को वोट देते हैं, लेकिन शाम तक सरकार कोई और बना लेता है। उन्होंने आगे कहा, "अभी के लिए, CJP एक प्रेशर ग्रुप होगा, क्योंकि भारत को अभी एक प्रेशर ग्रुप की जरूरत है।" पार्टी प्रवक्ता सौरव दास ने यह भी कहा कि CJP एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि एक ग्रासरूट लेवल के मूवमेंट के तौर पर काम करेगी।
उन्होंने कहा, “पहले से ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर लोगों को अभी भी दर्द, तकलीफ और दुख है, तो इसका मतलब है कि इसका जवाब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसका जवाब एक ग्रासरूट लेवल का मूवमेंट है, एक जागरूकता है। और सीजेपी यही कर रही है।” दास ने आगे कहा कि CJP उन स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR वापस लेने के लिए दबाव बनाती रहेगी, जिन्होंने हाल ही में सीजेपी की लीडरशिप में NEET पेपर लीक और एग्जाम में दूसरी गड़बड़ियों के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था।
'घायल हुए छात्रों की कर रहे मदद'
उन्होंने कहा, “हम इस मुद्दे पर सरकारी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि वे देशभर में हाल ही में हुए स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में घायल हुए प्रोटेस्ट करने वालों को लीगल और मेडिकल हेल्प देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे देशभर में हाल ही में हुए स्टूडेंट आंदोलनों में घायल हुए प्रदर्शनकारियों को कानूनी और मेडिकल मदद देने के लिए काम कर रहे हैं।
झारखंड प्रोटेस्ट में जाएंगे दीपके
दास ने यह भी कहा कि एनवायरनमेंटलिस्ट और एजुकेशन एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक उनके मेंटर बने रहेंगे और वे उनसे सलाह लेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या आंदोलन झारखंड में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करेगा, अभिजीत दीपके ने कहा, “हम निश्चित रूप से झारखंड जाएंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और आंदोलन में उनकी हर मांग का समर्थन करेंगे।”
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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