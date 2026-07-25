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देर आए दुरुस्त आए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले मुरली मनोहर जोशी

By Upendra Thapak
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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए से अपनी टिप्पणी शु्रू करते हुए आशा जताई की पीएम मोदी अब इस मुद्दे को शांति पूर्वक संभाल लेंगे।

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धर्मेंद्र प्रधान और मुरली मनोहर जोशी

भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे को पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से स्वीकार किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी इस इस्तीफे को लेकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब आशा है कि इस मुद्दे को पीएम मोदी समायोजित तरीके से हल कर लेंगे। बता दें, इससे पहले 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान छात्रों के ऊपर पुलिस की बर्बरता को लेकर भाजपा नेता ने दुख जताया था।

केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना बयान शेयर करके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को बधाई भी दी। उन्होंने लिखा, "देर आये दुरुस्त आये। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है। आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस पर शीघ्र ही समयोचित निर्णय लेंगे। उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि अब भारतीय शिक्षा जगत में शीघ्र शांति स्थापित हो जाएगी और छात्रों को अपने उज्जवल भविष्य तथा प्रगति के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होंगे।"

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20 जुलाई के मार्च में छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर जताई थी चिंता

आपको बता दें, इससे पहले 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान छात्रों के साथ हिंसा के बाद भी वरिष्ठ भाजपा नेता ने दुख जताया था। उन्होंने लिखा था कि छात्र-छात्राओं के ऊपर लाठी चार्ज होता देखना दुखद है। उन्होंने छात्राओं के साथ होते बल प्रयोग को लेकर भी अपनी पीड़ा जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था, "यह देखना अत्यन्त पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएँ और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बलपूर्वक निपटा जाये। मुझे य़ह देखकर अत्यन्त पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया।"

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विकसित भारत की भी बात

इतना ही नहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर ऐसे भारतीय युवाओं का दमन किया जाएगा तो भारत अपने विकसित राष्ट्र के लक्ष्य से दूर चला जाएगा। उन्होंने लिखा, "ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा।"

आपको बता दें, नीट पेपर लीक के बाद से ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सरकार पर दबाव बना हुआ था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान के बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और जंतर मंतर पर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू करके इसे और भी ज्यादा विस्तार दिया। इसके बाद केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार हुई। लेकिन 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया। इसके बाद हुए घटनाक्रम के अंत में आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन का अंत कर दिया।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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