बोलने 3 मिनट दिए तो भड़के MP, पीठासीन सभापति से बोले-1 दिन के CM थे आप…
मॉनसून सत्र के 9वें दिन यानी बुधवार को कार्यवाही के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने बोलने के लिए कम समय मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सदन में बॉलीवुड फिल्म नायक का जिक्र छेड़ दिया।
मॉनसून सत्र का बुधवार को 9वां दिन है। पेपर लीक की चर्चा के बीच बोलने खड़े हुए राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल बोलने के लिए 3 मिनट दिए जाने पर नाराज हो गए। इस दौरान उन्होंने पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र कर दिया और उतना बॉलीवुड फिल्म नायक से कर दी थी। आज भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया था।
क्या हुआ था
दरअसल, पाल ने बेनीवाल को बोलने के लिए बुलाया और तीन मिनट का समय दिया। उन्होंने कहा, 'हनुमान जी आप अपनी बात को 3 मिनट में रखिए'। इसपर सांसद नाराज हो गए और बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा 'तीन मिनट नहीं बोलेंगे हम।' इसके बाद पीठासीन सभापति पाल उन्हें समझाते और नाराजगी शांत करते नजर आए।
पाल ने कहा, 'आप शुरू तो कीजिए हनुमान जी।' उन्होंने जवाब दिया, 'इनको दे दो आप कांग्रेस को, उसमें मान लिया जाएगा।' खास बात है कि बेनीवाल के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने वाले थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सांसद ने नाराजगी जाहिर की और कहा, 'सर सुनिए मेरी बात हम 12-12 बजे तक बैठकर काम पूरा करते हैं और 3 मिनट 5 मिनट दे रहे।'
उन्होंने कहा, 'हम जंतर मंतर रील बनाने नहीं गए थे। ...तमाम जगह लड़ाई लड़ी। तो आपको कम से कम जो नेता सदन से लेकर सड़क तक लड़ता है उसको समय देना चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आप 1 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे, तो अच्छी व्यवस्था की थी उत्तर प्रदेश में। वो फिल्म आई थी नायक...।'
राहुल गांधी के भाषण पर बवाल
बुधवार को ही राहुल गांधी ने भाषण के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए थे, जिसपर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आपत्ति जताई थी। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही को 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली क्रूर है, इसमें बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है और एक संगठन ने इस पर कब्जा कर लिया है।
इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे लोकसभा में प्रश्नपत्र लीक होने से रोकने संबंधित विधेयक पर चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए अन्य मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था, 'इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है, लेकिन वे इससे जुड़े विषयों पर बात करने के बजाय अन्य मुद्दे उठाकर ध्यान भटकाने और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें