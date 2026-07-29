बोलने 3 मिनट दिए तो भड़के MP, पीठासीन सभापति से बोले-1 दिन के CM थे आप…

मॉनसून सत्र के 9वें दिन यानी बुधवार को कार्यवाही के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने बोलने के लिए कम समय मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सदन में बॉलीवुड फिल्म नायक का जिक्र छेड़ दिया।

लोकसभा में पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने सांसद हनुमान बेनीवाल को बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया था। (Sansad TV via PTI Photo)

मॉनसून सत्र का बुधवार को 9वां दिन है। पेपर लीक की चर्चा के बीच बोलने खड़े हुए राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल बोलने के लिए 3 मिनट दिए जाने पर नाराज हो गए। इस दौरान उन्होंने पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र कर दिया और उतना बॉलीवुड फिल्म नायक से कर दी थी। आज भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया था।

क्या हुआ था दरअसल, पाल ने बेनीवाल को बोलने के लिए बुलाया और तीन मिनट का समय दिया। उन्होंने कहा, 'हनुमान जी आप अपनी बात को 3 मिनट में रखिए'। इसपर सांसद नाराज हो गए और बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा 'तीन मिनट नहीं बोलेंगे हम।' इसके बाद पीठासीन सभापति पाल उन्हें समझाते और नाराजगी शांत करते नजर आए।

पाल ने कहा, 'आप शुरू तो कीजिए हनुमान जी।' उन्होंने जवाब दिया, 'इनको दे दो आप कांग्रेस को, उसमें मान लिया जाएगा।' खास बात है कि बेनीवाल के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने वाले थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सांसद ने नाराजगी जाहिर की और कहा, 'सर सुनिए मेरी बात हम 12-12 बजे तक बैठकर काम पूरा करते हैं और 3 मिनट 5 मिनट दे रहे।'

उन्होंने कहा, 'हम जंतर मंतर रील बनाने नहीं गए थे। ...तमाम जगह लड़ाई लड़ी। तो आपको कम से कम जो नेता सदन से लेकर सड़क तक लड़ता है उसको समय देना चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आप 1 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे, तो अच्छी व्यवस्था की थी उत्तर प्रदेश में। वो फिल्म आई थी नायक...।'

राहुल गांधी के भाषण पर बवाल बुधवार को ही राहुल गांधी ने भाषण के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए थे, जिसपर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आपत्ति जताई थी। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही को 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली क्रूर है, इसमें बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है और एक संगठन ने इस पर कब्जा कर लिया है।