बोले तो गपशप; फाउंडर ने समझाया अरट्टई का हिंदी मतलब, ऐप के अपडेट के बारे में भी बताया

इन दिनों सोशल मीडिया पर अरट्टई ऐप की काफी चर्चा है। यह एक मैसेजिंग ऐप है और इसे वॉट्सऐप के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अरट्टई के नाम पर लोगों में मतभेद है। लोगों ने इसका नाम बदलने का भी सुझाव दिया है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 03:17 PM
इन दिनों सोशल मीडिया पर अरट्टई ऐप की काफी चर्चा है। यह एक मैसेजिंग ऐप है और इसे वॉट्सऐप के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अरट्टई के नाम पर लोगों में मतभेद है। लोगों ने इसका नाम बदलने का भी सुझाव दिया है। इसके बाद जोहो के फाउंडर श्रीधर वेंबु ने एक्स पर एक पोस्ट में अरट्टई का हिंदी मतलब भी बताया है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी में इसका मतलब गपशप होगा। इसके साथ ही इसे एक और हिंदी नाम दिया गया है, ‘गप्प’। श्रीधर ने अपनी पोस्ट में एक फोटो शेयर की है। इसमें उन्होंने विभिन्न भाषाओं में अरट्टई को क्या कहेंगे, इस बारे में लिखा है।

तेजी से हो रहा पॉपुलर
इस फोटो में अरट्टई के हिंदी नाम के साथ-साथ, पंजाबी, बंगाली समेत अन्य भारतीय भाषाओं का नाम भी लिखा गया है। बता दें कि अरट्टई ऐप बेहद तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसका पता ऐप के डाउनलोड्स से भी चल रहा है। फिलहाल ऐप को 1 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। श्रीधर वेंबु ने बताया कि बहुत जल्द ही अरट्टई को अपडेट किया जाना है। इन अपडेट्स के बाद अरट्टई को यूज करना और भी आसान हो जाएगा। अपनी इस पोस्ट में श्रीधर ने यूजर्स के सवालों के जवाब देने की कोशिश की है।

लोगों में है उत्साह
हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने अरट्टई नाम को अच्छा बताया। वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस ऐप को देश की अन्य भाषाओं में भी लाना चाहिए। लोग इसके साथ ही एआई ट्रांसलेशन की भी सुविधा मांग रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने श्रीधर से जोहो को लेकर भी सवाल पूछे। इसमें लोगों ने पूछा कि जोहो को विभिन्न भाषाओं में क्या कहा जाएगा।

