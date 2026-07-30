खरगे ने मनुस्मृति पर ऐसा संसद में क्या बोल दिया, मच गया बवाल; भड़क गए जेपी नड्डा और सुधांशु त्रिवेदी

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर की मांग की ताकि छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में न रहे । उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल को अधूरा भी बताया और कहा कि इसमें सिर्फ सजा और जुर्माना बढ़ाया गया है।

संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आज (गुरुवार, 30 जुलाई को) एंटी पेपर लीक बिल यानी 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा हो रही है। चर्चा में भाग लेते हुए सदन में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में कुल 152 पेपर लीक हुए हैं लेकिन एक भी दोषी को सजा नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि ऐसे में सरकार क्या कर रही थी और एजेंसियां क्या सो रही थीं?

खरगे ने कहा कि शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है लेकिन आज स्थिति यह है कि शैक्षणिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए लेकिन तीन फीसदी ही खर्च कर रहे हैं। इससे शिक्षण का सुधार नहीं हो सकता है। इसी वजह से शिक्षा प्राइवेट हाथों में जा रही है और इसकी वजह से दलितों और गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर कुछ लोगों का विशेषाधिकार है। सरकार की नीतियां बार-बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती हैं, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। इसी बीच, सत्ता पक्ष से शोर होने लगा लेकिन सभापति ने कहा कि उन्हें पहले पढ़ने दीजिए।

ये आरएसएस का सिलेबस है इसके बाद खरगे ने मनुस्मृति की कथित बातों का हिन्दी अनुवाद बताते हुए कहा, सरकार भी चाहती है कि विश्वविद्यालयों में अच्छे शिक्षक, अच्छे कुलपति आएं लेकिन आप जो सिलेबस बदल रहे हैं, उसमें आपत्तिजनक चीजें आ रही हैं। उसमें ये भी आ रहा है- "शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाएं। वेद मंत्र का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए और वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट लिया जाए।" उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का सिलेबस है। ऐसे विचारों की निंदा करता हूं। ऐसी सामग्री को सिलेबस से हटाया जाए। यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं।

खरगे के बयान से समाज में अशांति पैदा होगी इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से खूब हंगामा होने लगा। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि खरगे के बयान से समाज में अशांति पैदा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि खरगे जी ने जो कुछ कहा तथ्यों से परे है। इसलिए, नेता विपक्ष खरगे जी मनुस्मृति की मूल प्रति दिखाएं। सभापति ने इस बीच खरगे से जी कहा कि आप इसे अथांटिकेट कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि मनुस्मृति पर जो कुछ कहा गया उसे रिकॉर्ड से हटाया जाएगा।