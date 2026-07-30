खरगे ने मनुस्मृति पर ऐसा संसद में क्या बोल दिया, मच गया बवाल; भड़क गए जेपी नड्डा और सुधांशु त्रिवेदी
राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर की मांग की ताकि छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में न रहे । उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल को अधूरा भी बताया और कहा कि इसमें सिर्फ सजा और जुर्माना बढ़ाया गया है।
संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आज (गुरुवार, 30 जुलाई को) एंटी पेपर लीक बिल यानी 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा हो रही है। चर्चा में भाग लेते हुए सदन में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में कुल 152 पेपर लीक हुए हैं लेकिन एक भी दोषी को सजा नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि ऐसे में सरकार क्या कर रही थी और एजेंसियां क्या सो रही थीं?
खरगे ने कहा कि शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है लेकिन आज स्थिति यह है कि शैक्षणिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए लेकिन तीन फीसदी ही खर्च कर रहे हैं। इससे शिक्षण का सुधार नहीं हो सकता है। इसी वजह से शिक्षा प्राइवेट हाथों में जा रही है और इसकी वजह से दलितों और गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर कुछ लोगों का विशेषाधिकार है। सरकार की नीतियां बार-बार उस मनुवादी सोच की याद दिलाती हैं, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। इसी बीच, सत्ता पक्ष से शोर होने लगा लेकिन सभापति ने कहा कि उन्हें पहले पढ़ने दीजिए।
ये आरएसएस का सिलेबस है
इसके बाद खरगे ने मनुस्मृति की कथित बातों का हिन्दी अनुवाद बताते हुए कहा, सरकार भी चाहती है कि विश्वविद्यालयों में अच्छे शिक्षक, अच्छे कुलपति आएं लेकिन आप जो सिलेबस बदल रहे हैं, उसमें आपत्तिजनक चीजें आ रही हैं। उसमें ये भी आ रहा है- "शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाएं। वेद मंत्र का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए और वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट लिया जाए।" उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का सिलेबस है। ऐसे विचारों की निंदा करता हूं। ऐसी सामग्री को सिलेबस से हटाया जाए। यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं।
खरगे के बयान से समाज में अशांति पैदा होगी
इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से खूब हंगामा होने लगा। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि खरगे के बयान से समाज में अशांति पैदा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि खरगे जी ने जो कुछ कहा तथ्यों से परे है। इसलिए, नेता विपक्ष खरगे जी मनुस्मृति की मूल प्रति दिखाएं। सभापति ने इस बीच खरगे से जी कहा कि आप इसे अथांटिकेट कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि मनुस्मृति पर जो कुछ कहा गया उसे रिकॉर्ड से हटाया जाएगा।
सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा?
जेपी नड्डा ने इसके बाद इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु त्रिवेदी से बोलने को कहा। सुधांशु त्रिवेदी ने जैसे ही बोलना शुरू किया कि सभापति ने उनको टोका। हालांकि, सुधांशु त्रिवेदी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पूर्व जज विलियम जोंस के साथ ही बाबासाहब डॉक्टर आंबेडकर की किताब को कोट किया और कई किताबों का संदर्भ दिया और कहा कि इसीलिए कह रहा हूं कि ये ऑथेंटिकेट करें। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक किताब दिखाते हुए कहा कि यह किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।