what led stampede in vijay karur rally reached 27000 people 10 हजार की जगह पहुंच गए तीन गुना लोग, विजय की रैली में ऐसा क्या हुआ कि मच गई भगदड़, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newswhat led stampede in vijay karur rally reached 27000 people

10 हजार की जगह पहुंच गए तीन गुना लोग, विजय की रैली में ऐसा क्या हुआ कि मच गई भगदड़

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रैली में 10 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान था लेकिन करीब 27 हजार लोग पहुंच गए थे। सुबह से ही आए लोगों का भूख-प्यास और उमस से बुरा हाल था। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 08:18 AM
share Share
Follow Us on
10 हजार की जगह पहुंच गए तीन गुना लोग, विजय की रैली में ऐसा क्या हुआ कि मच गई भगदड़

तमिलनाडु के करूर में शनिवार को अभिनेता से राजनेता बने विजय की रैली में भगदड़ मच गई जिसमें कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और 95 लोग घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि रैली के आयोजकों का अनुमान था कि वहां 10 हजार के करीब लोग इकट्ठा होंगे। हालांकि जब लोग आने लगे तो तांता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। करूर के रैली ग्राउंड में करीब 27 हजार लोग जमा हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि रैली की योजना दोपहर 3 बजे से रात के 10 बजे तक की थी, हालांकि सुबह 11 बजे से ही लोगों का आना जारी था। सुबह से ही विजय का इंतजार करते-करते बहुत सारे लोगों का भूख और प्यास से बुरा हाल था। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके पर 500 पुलिसकर्मियों को नैतानत किया गया था। उन्होंने कहा, विजय ने भी पुलिस के काम को सराहा है।

उन्होंने कहा, विजय ने यही कहा कि पार्टी कैडर को ही इस कुप्रबंधन की जम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितने लोगों की भीड़ हो उतने ही पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाएं। तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा है कि जांच के बाद ही भगदड़ की असली वजह का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है।

रैली में क्या हुआ था

बता दें कि विजय ने 2024 में ही तमिलगा वेत्री कजगम नाम की पार्टी लॉन्च की है। वह तीन दशक से तमिल सिनेमा के स्टार हैं। बताया गया कि विजय ने शाम को 7 बजकर 30 मिनट के करीब भाषण देना शुरू ही किया था कि भगदड़ मच गई। लोग सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे थे। इतनी ज्यादा भीड़ और भयंकर उमस की वजह से लोग बेहोश होकर गिरने लगे। कई बच्चे और महिलाएं बेहोश हो गईं। इसके बाद विजय ने अपना भाषण रोक दिया और लोगों को पानी की बोतल दी जाने लगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों से भी स्थिति को संभालने की अपील की।

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बताया कि अब तक 39लोगों की मौत हुई है जिनमें 13 पुरुष, 17 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 5 बच्चियों की भी भगदड़ में जान गई है। सरकार ने मरने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपये की मदद राशि देने का ऐलान किया है।

tamilnadu stampede
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।