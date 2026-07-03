किस तरह के पत्रकार हो? यूट्यूब का नाम लेते ही भड़क गया कोर्ट, पूछ ली क्वालिफिकेशन
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पत्रकार को बड़ा झटका दिया है। उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कई सख्त सवाल किए। उसने पूछा कि आप किस तरह के पत्रकार हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। पत्रकार ने कहा कि यूट्यूब पर उसके अच्छे खासे फॉलावेर्स हैं।
पत्रकार और यूट्यूबर रतनदीप सिंह धालीवाल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने बकायदा सख्ती से पूछ लिया कि वह किस तरह के पत्रकार हैं और अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। उनके वकील ने यूट्यूब पर अच्छे फॉलोवर्स होने का दावा किया। इस पर कोर्ट ने उनकी इनकम का सोर्स पूछते हुए कहा कि आजकल तो फॉलोवर्स सबके होते हैं।
कोर्ट से जुड़े मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, दरअसल, रतनदीप सिंह धालीवाल ने 21 मई को एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायकों को पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी कैंडिडेट के तौर पर नहीं माना जा रहा है। इसपर कई विधायकों ने अपने-अपने जिलों में धालीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किए थे। इसी कार्रवाई के खिलाफ धालीवाल कोर्ट पहुंचे थे।
जस्टिस अमन चौधरी ने धालीवाल को कोई भी राहत देने से साफ मना कर दिया हौर पंजाब के डीजीपी के पास जाने को कहा। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पूछा, ''आप किस तरह के पत्रकार हैं?'' इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यूट्यूब पर अच्छे फॉलोवर्स हैं, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। आजकल तो सबके फॉलोवर्स होते हैं। फॉलोवर्स पाना आसान हो गया है। कोर्ट ने रतनदीप से उनकी इनकम का सोर्स भी पूछा। इस पर वकील ने कहा कि उन्होंने पत्रकारिता की है और सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है।
'शिकायतें तो होंगी ही'
हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित कंटेंट याचिकाकर्ता ने पब्लिश कर दिया तो विधायक अलग-अलग क्षेत्रों के हैं। ये शिकायतें तो होंगी ही। अगर इस तरह की शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वह दोषी होगी। कोर्ट ने पत्रकार रतनदीप से कहा कि वह पुलिस जांच में शामिल होंगे, क्योंकि जांच उनके अपने फायदे में है।
'अलग-अलग जगह पेश होने के लिए कह रही पुलिस'
याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज किए जाने से पहले पुलिस कोई भी जांच नहीं कर सकती है। इसके लिए कोई कानूनी नियम नहीं है। याचिकाकर्ता को 30 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए और अलग-अलग जगह पर पेश होने के लिए कहा गया। इसके जरिए पुलिस याचिकाकर्ता को परेशान कर रही है। इसी वजह से उसे पुलिस की कार्रवाई से सुरक्षा मिलनी चाहिए। हालांकि, सुनवाई के बाद कोर्ट ने पत्रकार को राहत देने से इनकार कर दिया।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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