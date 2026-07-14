मोदी जी एहसान नहीं बस न्याय मांग रही हूं, PM से बोलीं केतन अग्रवाल की मां

केतन अग्रवाल पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी थी। 18 जून को लोनावला स्थित लोहागढ़ फोर्ट में ऊंचाई से गिरने के चलते उनकी मौत हुई थी। इस हत्या के आरोप में उनकी मंगेतन सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया था।

केतन अग्रवाल, पुणे के कारोबारी की हत्याकांड की जांच जारी है। इसी बीच उनकी मां राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही कहा है कि वह कोई एहसान नहीं मांग रहीं हैं। उन्होंने कहा है कि केतन की मौत के जिम्मेदारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। युवा कारोबारी की लोनावला स्थित लोहागढ़ फोर्ट से गिरकर मौत हो गई थी। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी है।

राखी अग्रवाल ने लिखा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बेटे के लिए न्याय के लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा। हर मां की तरह मैंने भी केतन को अच्छा जीवन जीते, शादी करते और हमारे साथ ही बड़ा होते देखने का सपना देखा था। हुआ यह कि मुझे बच्चे का अंतिम संस्कार करना पड़ा।' उन्होंने लिखा है कि एक मां के लिए इससे बड़ा और कोई भी दर्द नहीं होता है।

उन्होंने लिखा, 'बेटे की क्रूर हत्या कर दी गई और उसके साथ पूरी दुनिया ही चली गई। घर का हर कोना मुझे उसकी याद दिलाता है। उसका कमरा, उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें और उसकी हंसी की जगह लेने वाली खामोशी मुझे याद दिलाती है कि अब वह वापस नहीं आएगा।'

उन्होंने लिखा, 'केतन की मौत के सिर्फ 20 दिन बाद ही परिवार ने ससुर की मौत के रूप में दूसरा दर्द झेला। वह केतन को बहुत प्यार करते थे और अपने पोते को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सके। कुछ दिनों में ही परिवार ने दो पीढ़ियों को खो दिया है।'

PM से अपील उन्होंने कहा, 'मोदी जी मैं सिर्फ एक मां हूं। मैं कोई हमदर्दी या एहसान के लिए नहीं कह रही हूं। मैं सिर्फ न्याय मांग रही हूं। न्याय के बगैर हर गुजरता दिन हमारी तकलीफ बढ़ाता है। केतन वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो लोग उसकी जान लेने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस इतना चाहती हूं कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले।'

उन्होंने लिखा, 'मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करती हूं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस केस पर ध्यान जाए और बगैर देरी के न्याय मिले। प्लीज केतन को एक और केस फाइल मत बनने दीजिए। वह किसी का बेटा था, किसी का पोता था, किसी का भाई था, लेकिन मेरे लिए वो पूरी दुनिया था। हर रात मैं जब भी उसकी तस्वीर देखती हूं और कहती हूं कि बेटा, मां अब भी तेरे लिए लड़ रही है। मैं सिर्फ प्रार्थना करती हूं कि एक दिन उसे कह सकूं कि बेटा तुझे इंसाफ मिल गया।'

उन्होंने लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि आप एक मां की आवाज सुनेंगे।'