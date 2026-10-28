मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब PM मोदी से बोल आए पूर्व SC जज;जस्टिस चंद्रचूड़ को सुना चुके

सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस संजय किशन कौल अपनी किताब विदाउट फियर ऑर फेवर को लेकर चर्चा में हैं। इस किताब में उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर कई बातें कहीं हैं। वहीं, एक इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात को भी याद किया।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल ने बताया है कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ उनके कैसे संबंध थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने पूर्व सीजेआई की तारीफ भी की है। खास बात है कि उन्होंने किताब विदाउट फियर ऑर फेवर में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ में बहुत ज्यादा काम करने की क्षमता थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है।

एएनआई से बातचीत में जस्टिस कौल ने कहा है कि जहां भी जरूरत थी, वहां उन्होंने पूर्व CJI चंद्रचूड़ की तारीफ भी की है। इससे पहले उन्होंने एक अलग इंटरव्यू में कहा था कि अदालत की आजादी की रक्षा करने के लिए कॉलेजियम को कार्यपालिका के दबाव का विरोध करना चाहिए। उन्होंने एक बैठक का जिक्र कहा था, 'मुख्य न्यायाधीश मुझे एक अलग कमरे में ले गए और पूछने लगे कि क्या उन्हें सरकार की राय जानने के लिए फोन करना चाहिए।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग पर क्या बोले जस्टिस कौल ने कहा, 'वह बहुत अच्छे से बातों को सुनने वाले व्यक्ति हैं...। जब कभी आप पास बैठकर बात करते हैं और जजों की नियुक्ति मेरे लिए हमेशा से एक मुद्दा रहा है। मुझे लगता है कि इसका समाधान सही जजों को लाने में है। कुछ नियुक्तियां अटक गईं थीं। तो मैंने कहा कि प्लीज इसपर ध्यान दीजिए...।'

उन्होंने कहा, 'बातचीच कुछ समय तक चलती है और मैंने कहा कि आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं। मैं आपसे यह इसलिए कह सकता हूं क्योंकि कुछ नहीं चाहिए। मैं पहले दिन से इस बात पर स्पष्ट था कि रिटायरमेंट पर मैं कुछ नहीं लूंगा...। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे पता है...। वह ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें हर छोटी बड़ी बात की जानकारी होती है।'

अब की जस्टिस चंद्रचूड़ की तारीफ जस्टिस कौल ने एएनआई से बातचीत में कहा, 'लोग मुझसे पूर्व सीजेआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ पर लिखने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। जहां मुझे सही लगा मैंने उनकी तारीफ भी की। मैंने कहा कि उनमें न्यायिक दम है। वह बहुत मेहनत कर सकते हैं। मैंने एक खास बात पर उनसे सवाल किया था। सोशल मीडिया पर कभी कभी ये बातें राई का पहाड़ बन जाती हैं। मैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के तरीके से असहमत था।'

पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ कैसे थे संबंध उन्होंने कहा, 'मुझे लगता था कि वे कभी-कभी बहुत नरम पड़ जाते हैं और उन्हें थोड़ा और जोर लगाना चाहिए। मैं उन्हें सुझाव भी दिया करता था।' उन्होंने कहा, 'वह हमेशा थोड़ा संकोच करने वाले इंसान थे...। शायद मैं लोगों के बीच ज्यादा आसानी से घुल-मिल जाता था। हमारा रिश्ता अच्छा रहा है... लेकिन जिन बातों पर हमारे विचार अलग थे, उन्हें पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सकता। इस एक खास मुद्दे पर मेरी उनसे असहमति थी।'

उन्होंने आगे कहा, 'कुछ लोग पूछते हैं कि आपने प्रस्ताव तो मान लिए थे। मैं कहता हूं कि हां जरूर मैंने प्रस्ताव मान लिए थे, लेकिन जब तक मैं सहमत नहीं हो गया, वो पास नहीं हुए। जिस बारे में वह बात कर रहा हूं, जहां उन्होंने आखिरी समय में एक और व्यक्ति का नाम जोड़ दिया था। मैंने उन्हें चेताया था कि यह कॉलेजियम में पास नहीं हो पाएगा। मैं भी पक्ष में नहीं था।'

उन्होंने कहा, ‘यह फैसला उनका ही है। हो सकता है, जैसा कि मैंने जिक्र किया, सरकार ने ही यह नाम सुझाया हो। उन्हें लगा कि कुछ होना चाहिए... मुझे लगा कि बहस करने, सरकार को समझाने और जोर देने से वे सचमुच मदद करते हैं और आपके काम से सहमत हो जाते हैं...।’