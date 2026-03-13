क्या होता है यौम-ए-कुद्स, जिसके नाम पर ईरान से कश्मीर तक सड़कों पर हजारों मुसलमान
यौम-ए-कुद्स एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो रमज़ान के पवित्र महीने के अंतिम शुक्रवार (अलविदा जुमा) के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1979 में ईरान के इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला खुमैनी ने की थी।
यौम-ए-कुद्स' के मौके पर जम्मू-कश्मीर के बडगाम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में आज (शुक्रवार, 13 मार्च को) हज़ारों लोग जमा हुए और फ़िलिस्तीन और ईरान के पीड़ित लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक विरोध मार्च निकाला। इस मौके पर लोगों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत को लेकर भी विरोध मार्च निकाला। विरोध-मार्च के दौरान लोग अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। यह विरोध- मार्च ईरान की राजधानी तेहरान में भी निकाली गई, जिसमें अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए हजारों लोगों ने तेहरान की सड़कों पर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस्लामिक शासन के प्रति अपना समर्थन जताया। इस दौरान इजरायल ने वहां धमाका भी किया लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे।
क्या होता है यौम-ए-कुद्स
यौम-ए-कुद्स (Quds Day), जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस' भी कहा जाता है, एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो रमज़ान के पवित्र महीने के अंतिम शुक्रवार (अलविदा जुमा) के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1979 में ईरान के इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला खुमैनी ने की थी। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की थी कि वे यरूशलेम (अल-कुद्स) की आजादी के लिए एकजुट हों।
फ़िलिस्तीनियों से क्या कनेक्शन
यौम-ए-कुद्स अरबी शब्द है। जिसमें 'यौम' का अर्थ है 'दिन' और 'कुद्स' यरूशलेम शहर का अरबी नाम है, जिसका अर्थ 'पवित्र' होता है। यानी पवित्र दिन। इस दिन दुनिया के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ईरान, लेबनान और भारत के कुछ क्षेत्रों (जैसे कश्मीर और लद्दाख) में रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। यह दिन मुख्य रूप से फ़िलिस्तीन के लोगों के समर्थन में और इजरायल के नियंत्रण के विरोध में मनाया जाता है।
ईरान जंग से बिगड़े हालात
इस बार ईरान जंग की वजह से यौम-ए-कुद्स का आयोजन बढ़-चढ़कर किया जा रहा है ताकि ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली सैन्य बलों की कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया जा सके। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया था, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पलटवार करते हुए ईरान ने भी इजरायल और मिडिल-ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। इसके अलावा ईरान ने खाड़ी देशों में कई तेल ठिकानों को भी निशाना बनाया और होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता रोक रखा है, जिससे दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई है। इसकी वजह से पूरे विश्व में तेल और गैस की बड़ी किल्लत हो गई है।
