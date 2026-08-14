भारत को लेकर कैसी है दुनिया की राय? कौन से देश करते हैं प्यार, कहां सबसे ज्यादा नफरत

प्यू रिसर्च 2026 सर्वे: श्रीलंका में 79% लोग भारत को पसंद करते हैं, यूके-केन्या 71%, पाकिस्तान में सिर्फ 7%। 36 देशों की पूरी लिस्ट, क्षेत्रवार आंकड़े और चौंकाने वाले नतीजे यहां पढ़ें।

भारत के प्रति दुनिया भर की राय में भारी अंतर सामने आया है। 36 देशों में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार श्रीलंका में भारत के प्रति सबसे अधिक सकारात्मक राय दर्ज की गई, जहां 79 प्रतिशत लोग भारत को अच्छे यानी अनुकूल नजरिए से देखते हैं, वहीं पाकिस्तान में यह आंकड़ा मात्र 7 प्रतिशत रह गया, जो सर्वे में सबसे कम है।

प्यू रिसर्च सेंटर ने स्प्रिंग 2026 ग्लोबल एटिट्यूड्स सर्वे के आधार पर यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इसमें 36 देशों के लोगों से पूछा गया कि वे भारत के बारे में अनुकूल (फेवरेबल) या प्रतिकूल (अनफेवरेबल) राय रखते हैं। नतीजे बताते हैं कि दुनिया भर में भारत की छवि काफी बंटी हुई है। कुछ देशों में भारत को बहुत पसंद किया जाता है, तो कुछ जगहों पर नकारात्मक राय ज्यादा है। 36 देशों का औसत (मीडियन) देखें तो 45 प्रतिशत लोग भारत के बारे में अनुकूल राय रखते हैं, जबकि 41 प्रतिशत प्रतिकूल राय रखते हैं। करीब 10 प्रतिशत लोग “पता नहीं” या जवाब देने से इनकार करते हैं।

भारत को लेकर सबसे अनुकूल राय रखने वाले देश सर्वे में सबसे ज्यादा अनुकूल राय श्रीलंका में मिली। यहां 79 प्रतिशत लोग भारत के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं, जबकि सिर्फ 11 प्रतिशत नकारात्मक। यह वैश्विक स्तर पर सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (यूके) और केन्या दोनों में भारत के प्रति 71-71 प्रतिशत अनुकूल राय है। जर्मनी में 63 प्रतिशत, इजरायल में 60 प्रतिशत लोग भारत को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं।

एशिया में जापान और थाइलैंड दोनों में भारत को लेकर 55-55 प्रतिशत अनुकूल राय है। सिंगापुर में 51 प्रतिशत, इंडोनेशिया में 50 प्रतिशत और फिलीपींस में 49 प्रतिशत लोग भारत के पक्ष में हैं। यूरोप की बात करें तो इटली (56 प्रतिशत), स्वीडन (55 प्रतिशत) और फ्रांस (50 प्रतिशत) भी काफी सकारात्मक हैं। अफ्रीका में घाना में 50 प्रतिशत अनुकूल राय दर्ज की गई।

जहां नकारात्मक राय ज्यादा है जैसा कि जाहिर है, पाकिस्तान में 91 प्रतिशत लोग भारत के बारे में प्रतिकूल राय रखते हैं और सिर्फ 7 प्रतिशत पसंद करते हैं। तुर्की में भी 72 प्रतिशत नकारात्मक राय है। मलेशिया में 58 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया में 55 प्रतिशत, बांग्लादेश में 51 प्रतिशत और अमेरिका में 50 प्रतिशत लोग भारत को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं।

वेस्ट बैंक/पूर्वी जेरूसलम में 56 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 47 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका में 46 प्रतिशत प्रतिकूल राय है। लैटिन अमेरिका के कई देशों में भी अनुकूल राय कम है। अर्जेंटीना में सिर्फ 24 प्रतिशत, चिली में 25 प्रतिशत, पेरू में 29 प्रतिशत और मेक्सिको में 30 प्रतिशत लोग भारत के पक्ष में हैं।

क्षेत्रवार तस्वीर कुछ ऐसी है उत्तरी अमेरिका: कनाडा में 51 प्रतिशत अनुकूल और 40 प्रतिशत प्रतिकूल राय है। अमेरिका में उलटा है- 45 प्रतिशत अनुकूल और 50 प्रतिशत प्रतिकूल।

यूरोप: यूके सबसे आगे है (71 प्रतिशत अनुकूल)। जर्मनी, इटली, स्वीडन और फ्रांस में भी अनुकूल राय बहुमत में है। लेकिन स्पेन में 41 प्रतिशत प्रतिकूल और 37 प्रतिशत अनुकूल है। पोलैंड, ग्रीस और हंगरी में “पता नहीं” वाले जवाब काफी ज्यादा (28-38 प्रतिशत) हैं।

एशिया-प्रशांत: श्रीलंका सबसे सकारात्मक। जापान, थाइलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस में अनुकूल और प्रतिकूल राय करीब-करीब बराबर या अनुकूल थोड़ी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और मलेशिया में नकारात्मक राय अधिक है। पाकिस्तान में भारी नकारात्मकता है।

मध्य पूर्व: इजरायल में 60 प्रतिशत अनुकूल राय है। लेकिन वेस्ट बैंक/पूर्वी जेरूसलम में सिर्फ 18 प्रतिशत और तुर्की में 15 प्रतिशत अनुकूल राय है।

अफ्रीका: केन्या में 71 प्रतिशत अनुकूल। घाना और नाइजीरिया में भी अनुकूल राय काफी अच्छी है। दक्षिण अफ्रीका में प्रतिकूल राय थोड़ी ज्यादा (46 प्रतिशत) है।

लैटिन अमेरिका: यहां ज्यादातर देशों में अनुकूल राय 24 से 37 प्रतिशत के बीच है। ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, चिली और अर्जेंटीना—सभी जगह प्रतिकूल या “पता नहीं” वाले जवाब ज्यादा हैं। कई जगहों पर 22 से 35 प्रतिशत लोग कोई राय नहीं दे पाए।

कुल मिलाकर क्या कहती है रिपोर्ट प्यू रिसर्च की इस रिपोर्ट से साफ है कि भारत की वैश्विक छवि एक जैसी नहीं है। पड़ोसी देश श्रीलंका में बहुत अच्छा समर्थन है, जबकि पाकिस्तान में बहुत कम। यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में भारत को सकारात्मक नजरिए से देखा जाता है। वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में राय थोड़ी नकारात्मक या मिश्रित है। कई देशों में काफी लोग अभी भी भारत के बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते।