लालू यादव के परिवार में क्या है 'S3' वाला संकट, 15 साल के शासन में हावी थे S1 और S2

संक्षेप:

Fri, 21 Nov 2025 09:43 AM
Sanjay Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के खराब प्रदर्शन के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। दो दशक पहले साधु यादव (S1) और सुभाष यादव (S2) के प्रभाव ने जिस तरह लालू शासन को घेरा था, उसी तरह अब परिवार में संघर्ष का केंद्र तेजस्वी यादव का नेतृत्व और उनके करीबी सहयोगी संजय यादव (S3) बन गए हैं। "S1" और "S2" के नाम से जाने जाने वाले ये लोग उस दौर की ज्यादतियों की निशानी बन गए, जिससे परिवार को आखिरकार दूरी बनानी पड़ी। आज भी लालू के राज के दिनों की किसी भी चर्चा में ये दोनों छाए रहते हैं।

लालू प्रसाद ने 2015 में अपने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी का चेहरा चुना था, जबकि उनकी बहन मीसा भारती और बड़े भाई तेज प्रताप राजनीतिक रूप से वरिष्ठ थे। महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी उपमुख्यमंत्री बने और तेज प्रताप को मंत्री बनाया गया। यह अपेक्षा की गई थी कि तेजस्वी अपने बड़े भाई-बहन की महत्वाकांक्षाओं को संभालते हुए अपना रास्ता बनाएंगे।

2024 के लोकसभा चुनाव में सारण सीट से हारने के बावजूद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर सक्रियता बनाए रखी। चुनाव परिणामों में पार्टी की करारी हार के बाद पारिवारिक मुद्दे सतह पर आ गए। रोहिणी ने खुलकर RJD के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के करीबी सहयोगी संजय यादव को निशाने पर लिया। रोहिणी ने पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उनके कारण ही वह घर छोड़ने पर मजबूर हुईं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहिणी ने आरोप लगाया कि लालू यादव को दान की गई उनकी किडनी को उनके सामने गंदी किडनी कहा गया और उन पर लोकसभा टिकट मांगने का भी आरोप लगाया गया। इस विवाद के बाद रोहिणी आचार्य दिल्ली चली गईं और सोशल मीडिया में खुलकर बोलती रहीं। लालू यादव की तीन अन्य बेटियां (रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी) भी बच्चों के साथ पटना स्थित माता-पिता का घर छोड़कर दिल्ली चली गईं।

2020 विधानसभा चुनाव से पहले ऐश्वर्या राय के साथ तेज प्रताप यादव के तलाक का विवाद गहराया, जो चुनाव प्रचार के दौरान भी छाया रहा। मई 2025 में तलाक के मामले के बीच तेज प्रताप ने एक अन्य महिला के साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद लालू प्रसाद ने उन्हें गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए RJD से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया।

2025 चुनावों से ठीक पहले तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे। महुआ सीट से चुनाव लड़ते हुए, उन्होंने लगभग 35,000 वोट हासिल किए और RJD को वह सीट गंवाने में प्रमुख भूमिका निभाई। निष्कासन के बाद भी तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य का खुलकर समर्थन किया है और संजय यादव को "जयचंद" कहते हुए हमला किया है। उन्होंने माता-पिता के मानसिक उत्पीड़न की जांच की भी मांग की है।

RJD के लिए यह दौर आंतरिक और राजनीतिक संकट का है। तेजस्वी यादव पर अब अपने बड़े भाई-बहन की महत्वाकांक्षाओं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और अपने करीबी सलाहकारों की भूमिका पर सवाल उठाने वाले एक बड़े पारिवारिक विद्रोह को संभालने का दबाव है।

विधायकों की बैठक में तेजस्वी भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था, "पार्टी देखूं या परिवार?" इस पर लालू प्रसाद ने हस्तक्षेप किया और विधायकों से कहा कि परिवार का झगड़ा उनका आंतरिक मसला है जिसे वह सुलझा लेंगे और विधायकों को तेजस्वी को नेता बने रहने के लिए मनाना चाहिए।

