Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhat is the oil related Venezuela link in the US tariff deal with India Donald Trump PM Modi
अमेरिका की टैरिफ डील में क्या है तेल वाली वेनेजुएला लिंक, क्या एकदम रूस का साथ छोड़ देगा भारत

अमेरिका की टैरिफ डील में क्या है तेल वाली वेनेजुएला लिंक, क्या एकदम रूस का साथ छोड़ देगा भारत

संक्षेप:

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई थी।

Feb 03, 2026 12:52 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को किए ऐलान में अपने मुल्क के साथ-साथ वेनेजुएला का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित रूप से वेनेजुएला से भी तेल खरीदने को लेकर सहमत हुए हैं। ट्रंप का संदेश यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर दबाव डालने की रणनीति की ओर इशारा कर रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ट्रंप ने क्या लिखा

ट्रंप ने लिखा, 'आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करना सम्मान की बात रही। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, वह ताकतवर हैं और अपने देश के सम्मानित नेता हैं। हमने ट्रेड, रूस और यूक्रेन खत्म कराने समेत कई मुद्दों पर बात की। वह रूसी तेल की खरीद रोकने के लिए और अमेरिका से ज्यादा तेल और संभावित रूप से वेनेजुएला से भी खरीदने के लिए सहमत हो गए हैं।'

ट्रंप पहले भी कर चुके दावा

फरवरी की शुरुआत में ही दावा किया था कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय ट्रंप ने कहा था, 'चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है।'

ईरान का बड़ा खरीदार रहा है भारत

भारत 2019 तक ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है, लेकिन तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात में काफी कटौती कर दी थी।

पीएम मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच हुई बात

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और लोगों के बीच संपर्क सहित सभी क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई थी।

वेनेजुएला में तेल उद्योग को लेकर विधेयक

वेनेजुएला की सरकार ने देश के तेल क्षेत्र को निजीकरण के लिए खोलने की गुरुवार को मंजूरी दे दी थी। देश की संसद 'नेशनल असेंबली' ने राजधानी में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई में तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के एक महीने से भी कम समय बाद ऊर्जा उद्योग कानून में बदलाव को मंजूरी दी थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इसके कुछ देर बाद ही सरकारी तेल कर्मियों और सरकारी समर्थकों के एक बड़े समूह के सामने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए और यह कानून बन गया था।

यह विधेयक पारित किए जाने की प्रक्रिया के बीच ही अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने वेनेजुएला के तेल पर उन प्रतिबंधों में आधिकारिक तौर पर ढील देनी शुरू कर दी थी, जिन्होंने कभी उद्योग को कमजोर कर दिया था।

भारत और अमेरिका डील की टाइमलाइन

13 फरवरी, 2025 : एक संयुक्त बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर से अधिक करने का एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया।

4-6 मार्च : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाशिंगटन डीसी का दौरा किया और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर तथा अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

2 अप्रैल, 2025 : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक 'लिबरेशन डे' टैरिफ पहल के तहत अमेरिका ने भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 26 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया।

10 अप्रैल, 2025 : ट्रंप ने नए टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की, हालांकि सभी अमेरिकी आयातों पर 10 प्रतिशत का आधारभूत शुल्क लागू रखा गया।

31 जुलाई, 2025 : ट्रंप ने सभी भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की और चेतावनी दी कि यदि भारत रूस से तेल खरीद जारी रखता है तो अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे।

7 अगस्त, 2025 : भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। यह किसी भी अमेरिकी व्यापार साझेदार पर लगाया गया अब तक का सबसे ऊंचा शुल्क था।

क्या रूस से पूरी तरह तेल खरीदना बंद कर देगा भारत

मूडीज ने सोमवार को कहा कि इस बात की संभावनाएं कम हैं कि भारत रूस से तत्काल सभी कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा। कंपनी का कहना है कि इससे भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ सकता है। साथ ही रॉयटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका से पेट्रोलियम, रक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं, विमान और टेलीकॉम उत्पाद खरीदने के लिए तैयार हो गया है।

रिलायंस ने रूसी तेल से दूरी बनाई, दूसरी कंपनियां खरीद रहीं

पीटीआई भाषा की 26 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने जनवरी में अब तक रूस से एक भी बैरल तेल नहीं खरीदा है। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों ने रूस से अपनी आयात मात्रा बढ़ा दी है, क्योंकि इस देश से मिलने वाली छूट अब लगभग सात डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यह छूट 2025 के मध्य में मिलने वाली छूट के स्तर से लगभग तीन गुना अधिक है।

एजेंसी के अनुसार, रिलायंस ने 2025 में रूस से प्रतिदिन लगभग छह लाख बैरल तेल खरीदा। उस वक्त रिलायंस रूस से तेल खरीदने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। हालांकि, उसने जनवरी के पहले तीन हफ्तों में रूस से कच्चे तेल की कोई खरीद नहीं की है। जलयानों की निगरानी करने वाले आंकड़ों और उद्योग के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि की है।

IOC ने जनवरी में औसतन 4,70,000 बैरल प्रतिदिन की खरीदारी की, जो इसका अब तक का उच्चतम स्तर है। दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 4,27,000 बीपीडी था। BPCL ने इस महीने 1,64,000 बीपीडी तेल खरीदा, जो दिसंबर के 1,43,000 बीपीडी से अधिक है। रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित नयारा एनर्जी ने इस महीने लगभग 4,69,000 बीपीडी तेल खरीदा।

सीमित की खरीदारी

इससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को प्रकाशित एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने कच्चे तेल के आयात की रणनीति में बदलाव करते हुए कम जोखिम वाली आपूर्ति पर जोर दिया है। इसमें पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जबकि सीमित मात्रा में रूस से आपूर्ति भी बनी हुई है। विश्लेषण फर्म केप्लर के आंकड़ों के अनुसार जनवरी के पहले तीन हफ्तों में रूसी कच्चे तेल का आयात गिरकर लगभग 11 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो पिछले महीने औसतन 12.1 लाख बैरल प्रतिदिन और मध्य 2025 में 20 लाख बैरल प्रतिदिन से थोड़ा अधिक था। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 90 प्रतिशत आयात पर निर्भर है।

केप्लर के शोध विश्लेषक सुमित रितोलिया ने कहा, 'जनवरी 2026 में भारत की कच्चे तेल की खरीद कम जोखिम वाली और अधिक विश्वसनीय आपूर्ति की ओर एक स्पष्ट बदलाव दिखाती है। इसमें पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जबकि सीमित मात्रा में रूस का प्रवाह भी बना हुआ है।' अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत रूस से फरवरी में 10 लाख बैरल प्रतिदिन और मार्च में 8 लाख बैरल प्रतिदिन तक खरीद कर सकता है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
India US trade deal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।