दूसरे चरण की वोटिंग के बीच बंगाल में क्या कर रही है NIA की टीम, बम धमाकों का डर?

एनआईए की यह सक्रियता 26 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना के भांगड़ (उत्तर काशीपुर) में भारी मात्रा में बम बरामद होने के बाद शुरू हुई। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एजेंसी ने इस मामले की जांच हाथ में ली है।

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग (ECI) ने कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीमों को उन सात जिलों में तैनात किया गया है जहां आज मतदान हो रहा है। ये टीमें स्वतंत्र रूप से बमों और विस्फोटकों की तलाश कर रही हैं।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनआईए की टीमें चुनाव वाले सभी जिलों में मौजूद हैं, लेकिन विशेष रूप से भांगड़, बर्धमान, हुगली, नदिया, बरुईपुर, कस्बा, डायमंड हार्बर, बिष्णुपुर और बैरकपुर पुलिस आयुक्त के क्षेत्रों में उनकी तैनाती सक्रिय है। आयोग का कहना है कि यदि तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध मिलता है, तो एनआईए नए मामले दर्ज करने के लिए अधिकृत है।

एनआईए की यह सक्रियता 26 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना के भांगड़ (उत्तर काशीपुर) में भारी मात्रा में बम बरामद होने के बाद शुरू हुई। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एजेंसी ने इस मामले की जांच हाथ में ली है। इसके अतिरिक्त, रविवार को चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को 24 घंटे के भीतर राज्य भर में बम बनाने वालों को गिरफ्तार करने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था, जिसमें स्पष्ट किया गया कि ऐसे सभी मामलों की जांच एनआईए करेगी।

NIA की एंट्री पर सियासी बवाल एनआईए की इस भूमिका पर राज्य में घमासान शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा, "एनआईए राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के क्षेत्र में काम करती है। चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बंगाल में ऐसा क्या आतंकी खतरा है कि एनआईए को उतारना पड़ा।" वहीं, भाजपा प्रवक्ता देबजीत सरकार ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि बंगाल पिछले 50 वर्षों से संगठित चुनावी हिंसा का सामना कर रहा है और इसे रोकने के लिए एनआईए की तैनाती जरूरी है।

एनआईए की पहली एंट्री इस चुनाव में एनआईए का औपचारिक हस्तक्षेप 1 अप्रैल को मालदा की एक घटना के बाद हुआ। वहां मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) की निगरानी कर रहे सात न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने बंधक बना लिया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एनआईए ने इस मामले में जांच शुरू की और बागडोगरा हवाई अड्डे से कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया।

बंगाल और बम का पुराना नाता पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में कच्चे बमों का इस्तेमाल एक बड़ी चुनौती रही है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के दौरान अक्सर इन विस्फोटकों का उपयोग डराने-धमकाने के लिए किया जाता है। इस बार निर्वाचन आयोग ने इसे 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत लिया है, यही कारण है कि स्थानीय पुलिस के बजाय केंद्रीय एजेंसी (NIA) को जांच की कमान सौंपी गई है।

2026 के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर संवेदनशीलता इतनी अधिक है कि पहली बार स्वतंत्र जांच एजेंसियों को मतदान के दिन जिलों में 'सर्च ऑपरेशन' के लिए तैनात किया गया है। यह कदम चुनाव आयोग की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह बिना किसी डर और हिंसा के मतदान सुनिश्चित करना चाहता है।