what is the latest update on death sentence of Nimisha Priya कहां तक पहुंचा निमिषा प्रिया का केस, यमन में सजा-ए-मौत पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newswhat is the latest update on death sentence of Nimisha Priya

कहां तक पहुंचा निमिषा प्रिया का केस, यमन में सजा-ए-मौत पर क्या है लेटेस्ट अपडेट

केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली नर्स को जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया गया है। भारतीय नागरिक निमिषा को 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:59 PM
share Share
Follow Us on
कहां तक पहुंचा निमिषा प्रिया का केस, यमन में सजा-ए-मौत पर क्या है लेटेस्ट अपडेट

निमिषा प्रिया की जान को तत्काल कोई खतरा नहीं है। गुरुवार को इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। साथ ही निमिषा की मदद कर रही संस्था के वकील ने मामले को स्थगित करने की मांग की थी। फिलहाल, अदालत ने सुनवाई 8 हफ्ते के लिए टाल दी है। यमन की अदालत ने निमिषा को मौत की सजा देने के लिए 16 जुलाई तय की थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। वहीं, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल की तरफ से कोर्ट पहुंचे वकील ने मामले को स्थगित करने की मांग की थी। कोर्ट को बताया गया, 'बातचीत चल रही है। फिलहाल, कोई खतरा नहीं है। कृपया इसे 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दें। उम्मीद है कि तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा।'

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुछ अर्जेंट होता है, तो वह इस मामले को अदालत के सामने पेश करते। बीते महीने अदालत को जानकारी दी गई थी कि निमिषा की सजा-ए-मौत को फिलहाल टाल दिया गया है। 18 जुलाई को केंद्र सरकार ने भी कोर्ट को बताया था कि निमिषा को बचाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है।

केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली नर्स को जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया गया है। भारतीय नागरिक निमिषा को 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। निमिषा यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है।

Google Trends

साल 2020 में, एक यमनी अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई और देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में उसकी अपील खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय ने अगस्त की शुरुआत में कहा कि वह इस मामले में समाधान तक पहुंचने के प्रयासों के तहत कुछ मित्र देशों की सरकारों के संपर्क में भी है। पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, यह पता चला है कि यमन में भारत की कोई राजनयिक मौजूदगी नहीं है और सऊदी अरब में भारतीय मिशन के राजनयिक इस मामले को देख रहे हैं।

World News In Hindi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।