कहां तक पहुंचा निमिषा प्रिया का केस, यमन में सजा-ए-मौत पर क्या है लेटेस्ट अपडेट

केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली नर्स को जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया गया है। भारतीय नागरिक निमिषा को 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था।

निमिषा प्रिया की जान को तत्काल कोई खतरा नहीं है। गुरुवार को इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। साथ ही निमिषा की मदद कर रही संस्था के वकील ने मामले को स्थगित करने की मांग की थी। फिलहाल, अदालत ने सुनवाई 8 हफ्ते के लिए टाल दी है। यमन की अदालत ने निमिषा को मौत की सजा देने के लिए 16 जुलाई तय की थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। वहीं, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल की तरफ से कोर्ट पहुंचे वकील ने मामले को स्थगित करने की मांग की थी। कोर्ट को बताया गया, 'बातचीत चल रही है। फिलहाल, कोई खतरा नहीं है। कृपया इसे 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दें। उम्मीद है कि तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा।'

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुछ अर्जेंट होता है, तो वह इस मामले को अदालत के सामने पेश करते। बीते महीने अदालत को जानकारी दी गई थी कि निमिषा की सजा-ए-मौत को फिलहाल टाल दिया गया है। 18 जुलाई को केंद्र सरकार ने भी कोर्ट को बताया था कि निमिषा को बचाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है।

