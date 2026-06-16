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क्या है डांसिंग गर्ल जिसकी तस्वीर पर मचा बवाल, NCERT अब ओरिजिनल फोटो ही छापेगा

Nisarg Dixit भाषा, नई दिल्ली
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एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी से जब पूछा गया कि क्लास 9 की किताब में डांसिंग गर्ल की मूल फोटो प्रकाशित की जाएगी क्या? तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है। दरअसल, एक संशोधित फोटो पब्लिश करने को लेकर काफी विवाद हुआ था।

क्या है डांसिंग गर्ल जिसकी तस्वीर पर मचा बवाल, NCERT अब ओरिजिनल फोटो ही छापेगा

NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने नौवीं कक्षा की नई किताब में मोहनजोदड़ो की मशहूर 'डांसिंग गर्ल' मूर्ति के बिना कपड़ों वाले धड़ को ढका हुआ दिखाया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। अब मूल प्रतिमा की तस्वीर प्रकाशित करने का फैसला लिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक कलाकृतियों में से एक 'डांसिंग गर्ल' के चित्रण को लेकर बहस छिड़ गई है।

NCERT ने हां में दिया जवाब

पीटीआई-भाषा द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या एनसीईआरटी कक्षा नौ की कला विषय की पाठ्यपुस्तक में 'नृत्य करती युवती' की संशोधित तस्वीर की जगह मूल तस्वीर प्रकाशित करेगा, तो एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने हां में जवाब दिया। संशोधित तस्वीर एनसीईआरटी की नौवीं कक्षा की कला शिक्षा की नई पुस्तक 'मधुरिमा' के पहले अध्याय 'कला का इतिहास' में प्रकाशित की गई है।

पुस्तक में प्रकाशित इस चित्र में प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा मूल प्रतिमा की तस्वीरों की तुलना में बदला हुआ दिखाई दिया है। प्रतिमा के ऊपरी हिस्से पर छायांकन किया गया है, जिससे उसके शरीर के वे हिस्से साफ दिखाई नहीं दे रहे जो मूल मूर्ति में नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत, एनसीईआरटी की कक्षा छह की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में 'डांसिंग गर्ल' की तस्वीर मूल कांस्य प्रतिमा के अधिक करीब दिखाई देती है।

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पहले नहीं माना गया उपयुक्त

इससे पहले एनसीईआरटी की कक्षा छह की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तकों की समिति के प्रमुख रहे माइकल डैनिनो ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि डांसिंग गर्ल की प्रतिमा को 'उम्र के अनुसार उपयुक्त नहीं' माना गया।

उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'यह हमारी कक्षा छह की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से जुड़ा मामला है। मुझे जो कारण बताया गया, वह यह था कि डांसिंग गर्ल की तस्वीर उस उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई।' उन्होंने कहा, 'हमारी टीम इससे सहमत नहीं थी। हमने कक्षा छह के शिक्षकों से भी बात की और उन्होंने बताया कि डांसिंग गर्ल की प्रतिमा को लेकर कभी कोई समस्या नहीं रही।'

जानकारों ने जताई आपत्ति

डैनिनो ने कहा, 'मेरे विचार में नग्नता को अनुपयुक्त मानना विक्टोरियन युग की पुरानी सोच है। फिर भी हम भारतीय शिक्षा को उपनिवेशवादी प्रभावों से मुक्त करने की बात करते हैं।' कक्षा नौ की नई कला पुस्तक में इस्तेमाल की गई तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए डैनिनो ने कहा कि उन्होंने पहली प्रतिक्रिया में ही असहमति जताई थी।

उन्होंने कहा, 'यदि डांसिंग गर्ल को उसके वास्तविक रूप और सही अनुपात में भारतीय कला पर आधारित अध्याय में भी नहीं दिखाया जा सकता, तो यह एक गंभीर समस्या है।' डैनिनो ने कहा कि इस बदलाव से 'मूल कलाकृति की गलत प्रस्तुति' होती है।

उन्होंने कहा, 'इस बदलाव के जरिये मूल कलाकृति को उसी तरह गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जैसे मध्य युग में चर्च द्वारा डेविड की प्रतिमा पर अंजीर का पत्ता जोड़कर उस सुंदर कलाकृति को गलत रूप में प्रस्तुत किया गया था।' प्रतिमा के महत्व पर डैनिनो ने कहा कि पुरातत्वविदों ने इसके बारे में अलग-अलग व्याख्याएं दी हैं और इसके वास्तविक संदर्भ के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

तस्वीरों में बदलाव की आलोचना

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह की कमर पर हाथ रखकर खड़े होने वाली मुद्रा राजस्थान के हड़प्पा स्थल भिरड़ाना से मिले कम-से-कम दो मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर भी मिली थी। इससे संकेत मिलता है कि इस मुद्रा का कोई विशेष सांस्कृतिक महत्व था, संभवतः कलात्मक महत्व। उन्होंने ऐतिहासिक कलाकृतियों की तस्वीरों में बदलाव करने की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा, 'जब तक यह किसी अधूरी कलाकृति के संभावित पुनर्निर्माण को दिखाने के लिए स्पष्ट रूप से न किया गया हो, तब तक ऐसी तस्वीर में बदलाव करना एक नकली कलाकृति बनाने जैसा है। यह दर्शाता है कि ऐतिहासिक कलाकृतियों को किस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसको लेकर बेहद कम समझ है।'

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क्या है डांसिंग गर्ल

अध्याय में डांसिंग गर्ल को मोहनजोदड़ो से प्राप्त लगभग 2600 ईसा पूर्व की कांस्य प्रतिमा बताया गया है। पुस्तक में कहा गया है कि मोहनजोदड़ो की इस कांस्य प्रतिमा को 'लॉस्ट-वैक्स तकनीक' से बनाया गया था, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक वस्तुओं में से एक मानी जाती है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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