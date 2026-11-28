सरकार के इस प्रस्ताव में भारत के चुनावी ढांचे के तीन बड़े बदलावों को एक साथ जोड़ा गया है: जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से तय (परिसीमन) और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना।

सरकार के परिसीमन प्रस्ताव में भारत के चुनावी ढांचे के तीन बड़े बदलावों को एक साथ जोड़ा गया है। (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार के संशोधित परिसीमन फॉर्मूले के तहत 2029 के आम चुनावों तक देश में मौजूदा 543 की जगह लगभग 850 लोकसभा सांसद हो सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं का आकार भी बड़ा होगा और एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। शुक्रवार (27 नवंबर) को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूर किए गए इस नए ढांचे में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधायी सीटों में 50 प्रतिशत की एकसमान बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि इसमें 2051 तक संसदीय प्रतिनिधित्व में प्रत्येक राज्य की मौजूदा हिस्सेदारी के अनुपात को मोटे तौर पर बरकरार रखा गया है।

राज्यों के बीच जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने के बजाय, यह संशोधित फॉर्मूला अंतर-राज्यीय संतुलन में बड़े बदलाव किए बिना जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाएगा। इन बदलावों के जरिए सरकार ने उस प्रमुख आपत्ति को दूर करने की कोशिश की है, जो अप्रैल में परिसीमन प्रस्ताव को संसदीय मंजूरी दिलाने की असफल कोशिश के दौरान क्षेत्रीय दलों ने उठाई थी। यह संशोधित विधायी पैकेज 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।

कैसे काम करेगा संशोधित परिसीमन फॉर्मूला? सरकार के इस प्रस्ताव में भारत के चुनावी ढांचे के तीन बड़े बदलावों को एक साथ जोड़ा गया है: जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से तय (परिसीमन) और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना।

संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 के तहत हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान है। इसी के अनुरूप राज्यों की विधानसभाओं का भी विस्तार किया जाएगा। अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर के आधार पर नई सीटें तय करने के बजाय, यह प्रस्ताव राज्यों की मौजूदा सीट संख्या को ही विस्तार का आधार बनाता है। सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में स्वीकार किया है कि जनसंख्या वृद्धि की अलग-अलग दरों के कारण संसदीय प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं जताई गई थीं।

सीटें बढ़ेंगी, लेकिन किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा? संसदीय सीटें बढ़ने और संसदीय प्रतिनिधित्व में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के अंतर को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के उदाहरण से समझा जा सकता है:

उत्तर प्रदेश: जहां अभी 80 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, वहां सीटें बढ़कर 120 हो जाएंगी।

तमिलनाडु: यहां सीटों की संख्या 39 से बढ़कर लगभग 59 हो जाएगी।

क्योंकि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, इसलिए सदन में किसी भी राज्य का प्रतिशत हिस्सा (शेयर) नहीं बदलेगा। इस फॉर्मूले का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों को कम जनसंख्या वृद्धि दर के कारण संसदीय प्रतिनिधित्व में होने वाली संभावित गिरावट से बचाना है। हालांकि, कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि केवल प्रतिशत बनाए रखने से सीटों की वास्तविक संख्या के बढ़ते अंतर का समाधान नहीं होता। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के मामले में फिलहाल सीटों का अंतर 41 है, जो कि परिसीमन के बाद बढ़ कर 61 तक पहुंच जाएगा।

850 लोकसभा और 650 विधानसभा सीटें अंतिम संख्या क्यों नहीं हैं? प्रस्तावित संविधान संशोधन में लोकसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या को 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी तरह, राज्यों की विधानसभाओं के लिए संवैधानिक अधिकतम सीमा को भी 500 से बढ़ाकर 650 किया जाएगा।

ये आंकड़े अधिकतम सीमा (सीलिंग) को दर्शाते हैं, न कि परिसीमन के बाद बनने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की वास्तविक संख्या को। न्यूज एजेंसी यूएनआई के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार से लोकसभा की निर्वाचित सीटें 543 से बढ़कर लगभग 816 हो सकती हैं। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश की मौजूदा 403 सदस्यीय विधानसभा 50 प्रतिशत वृद्धि के तहत बढ़कर लगभग 605 सीटों की हो जाएगी, न कि 650 की अधिकतम सीमा तक पहुंचेगी। अंतिम संख्या कानून के क्रियान्वयन के बाद ही तय होगी।

1971 और 2011 की जनगणनाओं की अलग-अलग भूमिका संशोधित ढांचे में परिसीमन के दो पहलुओं को अलग-अलग रखा गया है, राज्यों के बीच संसदीय सीटों का वितरण और राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण।

1971 की जनगणना: राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा वितरण, जो मोटे तौर पर 1971 की जनगणना पर आधारित है, एकसमान विस्तार के जरिए आनुपातिक रूप से बरकरार रखा जाएगा।

2011 या नवीनतम जनगणना: राज्यों के भीतर आबादी के बदलते वितरण के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर फिर से तय की जाएंगी। हालांकि विधेयक में अधिनियम लागू होने के समय उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों का जिक्र है, लेकिन अगर उस समय तक नई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, तो 2011 की जनगणना को ही आधार बनाया जाएगा। सीटों का यह नया आवंटन और सीमाएं 2051 तक लागू रहेंगी। मतदाताओं के लिए इसका मतलब यह है कि लोकसभा में उनके राज्य का रतिनिधित्व मोटे तौर पर बिन बदलाव के बावजूद उनका लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र बदल सकता है।

महिला आरक्षण: कितनी सीटें होंगी आरक्षित और कब तक लागू रहेगा? संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। पहले इसका क्रियान्वयन अगली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ा था।

नया संविधान संशोधन उस निर्भरता को खत्म करता है और नए ढांचे के तहत होने वाले पहले परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करता है। लोकसभा का आकार बढ़ने से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। हालांकि, कांग्रेस का सवाल है कि जब मौजूदा लोकसभा संख्या पर ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो सीटों के विस्तार की क्या जरूरत है।

जहां तक आरक्षण की अवधि का सवाल है, संशोधित अनुच्छेद 334A के तहत 15 साल की अवधि की गणना विस्तारित चुनावी ढांचे के तहत होने वाले पहले चुनाव से नहीं, बल्कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने की तारीख से की जाएगी। संसद कानून बनाकर इस आरक्षण की अवधि को आगे बढ़ा सकेगी। इसके अलावा, महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेट करने का भी प्रावधान है।

अप्रैल के झटके के बाद क्या बदला और 2029 से पहले क्या होगा? केंद्र का पिछला संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 इस साल 17 अप्रैल को लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत हासिल करने में विफल रहा था। यूएनआई के अनुसार, तब विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे, जिससे यह मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से 54 वोट पीछे रह गया था। क्षेत्रीय दलों ने तब जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण पर कड़ा ऐतराज जताया था। इसी को देखते हुए नए विधेयक में स्पष्ट रूप से 50 प्रतिशत एकसमान वृद्धि और 2051 तक अंतर-राज्यीय अनुपात को फ्रीज रखने का प्रावधान जोड़ा गया है।