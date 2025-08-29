क्या है मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता और असफलता? सर्वे में जनता ने बताई मन की बात

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में बैठे हुए 11 साल से ज्यादा समय हो चुका है। ऐसे में एक सर्वे में जनता ने उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और विफलता के बारे में अपनी राय रखी है। विफलता के रूप में लोगों का मानना है कि बेरोजगारी को खत्म करने में सरकार नाकामयाब रही है।

केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में अपने तीसरे कार्यकाल में है। ऐसे में पिछले दो कार्यकाल में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है, इसे लेकर लोगों के मन में अलग-अलग जवाब हो सकते हैं। लेकिन जब यही राय जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा बताई जाती है, तो वह हकीकत सी लगने लगती है। इंडिया-टुडे-सीवोटर द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी सफलता अयोध्या का राम मंदिर रहा है। वहीं पिछले 11 सालों में उनकी सबसे बड़ी असफलता युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी रही है।

सर्वे के मुताबिक हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर और देश के लगभग सभी क्षेत्रों का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। करीब 16.7 फीसदी लोगों का मानना है कि राम मंदिर का निर्माण मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल की सबसे बड़ी सफलता है। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर 12.2 प्रतिशत के साथ ऑपरेशन सिंदूर का नंबर आता है, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकियों पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर 10 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश के आंतरिक ढांचे के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सड़कें, हाईवे, बांध से लेकर तमाम बड़े प्रोजेक्ट मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं। इससे थोड़ा ही कम 9.3 फीसदी लोगों को लगता है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटा देना भाजपा नीत एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।