क्या है छठी अनुसूची, जिसकी मांग को लेकर लद्दाख में मचा इतना बवाल; लागू हुआ तो क्या होंगे बदलाव?

Ladakh violence and Sixth Schedule Demand: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इस केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर हजारों युवाओं ने बुधवार को लेह की सड़कों पर हंगामा, आगजनी, हिंसा और उपद्रव किया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प हो गई, जिसमें अब तक चार लोगों की मौत की खबर है, जबकि इन झड़पों में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गुरुवार को पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए जाने के दौरान कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

अमूमन शांत रहने वाले इस इलाके में लोग अपनी चार सूत्रां मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों की जो चार मांगे हैं, उनमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कराने, लद्दाख में लोकसभा सीटें बढ़ाकर दो करने और लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा देना शामिल है।

क्या है छठी अनुसूची? छठी अनुसूची भारतीय संविधान की एक अहम अनुसूची है, जो पूर्वोत्तर भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है, ताकि उनकी संस्कृति, जमीन और संसाधनों की रक्षा की जा सके। यह अनुसूची आदिवासी बहुल पहाड़ी चार राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम में लागू है। यह जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जो इन समुदायों को अपनी पहचान और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करती है। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils - ADCs) का गठन किया जाता है, जो स्थानीय स्तर पर भूमि, जंगल, शिक्षा और टैक्स जैसे मामलों पर कानून बना सकती हैं।

एक स्वायत्त परिषद में 30 सदस्य छठी अनुसूची के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत दिए गए हैं। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों की जनजातीय आबादी की संस्कृति, उनकी पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह इन क्षेत्रों को स्थानीय शासन और स्व-नियमन (Self Regulation) की अनुमति भी देता है। प्रावधानों के मुताबिक, प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक परिषद होता है, जिसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल या उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और 26 वोटिंग के जरिए चुने जाते हैं।

स्वायत्त परिषद के क्या अधिकार? इन परिषदों के पास कानून बनाने, भूमि, वन, नहर, जल, स्थानांतरण, ग्राम प्रशासन, विवाह और सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे मामलों को कंट्रोल करने की शक्तियाँ होती हैं। वे भूमि राजस्व और कुछ अन्य टैक्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इन परिषदों के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। छठी अनुसूची के प्रावधान इन स्वायत्त परिषदों को कुछ सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करने और उस पर फैसला सुनाने के भी शक्ति देता है। हालांकि,ये स्वायत्त परिषदें संबंधित राज्यों के अधिकार और कार्यक्षेत्र के दायरे से बाहर नहीं हैं।

लद्दाख के लोगों की क्या चिंता, लागू होने से क्या बदलाव? लद्दाख के लोग लंबे समय से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। यह मांग इस क्षेत्र के लोगों, खासकर जनजातीय समुदायों की पहचान, उनकी भूमि और संस्कृति की सुरक्षा से जुड़ी है। दरअसल, लद्दाख एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ की 97% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति (ST) मानी जाती है। यहां मुख्यत: बौद्ध और मुस्लिम संस्कृति है, जिसे सहेजने की मांग होती रही है। अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो इन समुदायों के पारंपरिक रीति-रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं और सामाजिक चलन समेत उनकी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षण मिल सकेगा। क्योंकि तब इस प्रदेश को छठी अनुसूची के मुताबिक संवैधानिक अधिकार और स्वायत्तता मिल जाएगी।

बाहरी हस्तक्षेप का भी डर लद्दाख के लोगों को अब यह डर भी सताने लगा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, बाहरी लोग उनकी जमीनें खरीद सकते हैं और उनके संसाधनों पर कब्ज़ा कर सकते हैं। ऐसे में छठी अनुसूची लागू होने से उन्हें अपनी भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण मिल जाएगा, और बाहरी लोगों द्वारा उनके शोषण नहीं हो सकेगा। लद्दाख के लोगों की यह भी मांग है कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें रोजगार और शिक्षा के मामलों पर नियम बना सकेंगी जिससे स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हो सकेगी।