क्या है शनिवार वाडा? जहां मुस्लिम महिलाओं ने पढ़ी नमाज तो मचा बवाल, BJP MP ने कराया शुद्धिकरण

संक्षेप: शुद्धिकरण' का वीडियो सामने आने के बाद उस पर भी बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। सत्ताधारी एनडीए में शामिल दोनों दलों शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने सांसद मेधा कुलकर्णी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है।

महाराष्ट्र में पुणे शहर के ऐतिहासिक शनिवार वाडा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वहां बवाल मच गया है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने रविवार को भारी विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया था और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने एक्स पर इसे ऐतिहासिक धरोहर का अपमान बताते हुए विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया था।

पुणे स्थित शनिवार वाडा के ऊपरी मंजिल के वायरल वीडियो में छह से सात मुस्लिम महिलाएं चटाई बिछाकर नमाज पढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आसपास बच्चे खेल रहे हैं और पर्यटक घूम रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। साथ ही इसने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी ने पुणे सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं के समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।

शुद्धिकरण के बाद इलाके में तनाव वीडियो सामने आने के बाद रविवार को भाजपा सांसद ने सैकड़ों लोगों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए शनिवार वाडा पहुंच गईं। विरोध प्रदर्शन में ‘पतित पावन संगठन’ और ‘हिंदू सकल समाज’ शामिल थे। उन्होंने नमाज की घटना के बाद उस जगह को ‘शुद्ध’ करने के प्रयास के तहत वहां गौमूत्र छिड़का और ‘शिव वंदना’ की। हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शनिवार वाडा के बाहर स्थित हजरत ख्वाजा सय्यद दरगाह के पास भी विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें रोक दिया। हालांकि, इस दौरान पुलिस की उनसे धक्का-मुक्की भी हुई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है।

सत्ताधारी महायुति गठबंधन में भी रार ऐतिहासिक किले का 'शुद्धिकरण' करने का एक वीडियो सामने आने के बाद अब उस पर भी बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में शामिल दोनों दलों एकनाथ शिंद की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने सांसद मेधा कुलकर्णी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है और हिन्दू-मुस्लिम रंग देकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया है।

दूसरी तरफ, भाजपा सांसद ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शनिवार वाडा नमाज अदा करने की जगह नहीं है। हम प्रशासन से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।’’ इस मुद्दे पर पुलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले ने कहा कि यह जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है।