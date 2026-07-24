Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्या है संसद का रूल नंबर 267 जिस पर बहस के लिए अड़ा विपक्ष, क्यों नहीं मान रही सरकार?

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

लोकसभा का कामकाज लगातार 5वें दिन ठप रहा। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को अब अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कहां फंसा है पेंच?

what is Rule 267 of Rajya sabha
संसद परिसर में जोरदार हंगामा

नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में कामकाज लगातार ठप है। मॉनसून सत्र के पांचवें दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के बवाल और नारेबाजी की वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित करनी और अंत में कार्यवाही को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल विपक्ष ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को नोटिस भेजकर चर्चा की मांग थी। सरकार चर्चा के लिए मान भी गई है। लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद अब भी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध क्यों बना हुआ है?

इससे पहले बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र बीते 20 जुलाई से शुरू हुआ था। इससे पहले दिल्ली के जंतर में बीते एक महीने से सैंकड़ों छात्र नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल मॉनसून सत्र में छात्रों की मांगों को लेकर ही हंगामा कर रहे हैं। इन मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल ने इस मुद्दे पर ‘रूल 267’ के तहत चर्चा कराने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:LIVE: CJP ने सरकार को बता दिया क्या चाहिए, खत्म हुई बैठक; क्या अपडेट

विपक्ष का कहना है कि 20 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मामला बहुत अहम है और इसलिए संसद के दूसरे सभी कामकाज रोककर इस पर प्राथमिकता से बहस होनी चाहिए। साथ ही, विपक्ष ने निष्पक्ष चर्चा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त भी रखी है। अब समझते हैं कि आखिर संसद का रूल 267 क्या है।

क्या है राज्यसभा का 'रूल 267'

राज्यसभा की रूल बुक के तहत रूल 267 एक खास प्रावधान है। इसके तहत राज्यसभा का कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव रख सकता है कि उस दिन की कार्यसूची में लिस्टेड सभी विधायी कार्यों को स्थगित या निलंबित कर दिया जाए। इसका उद्देश्य किसी बेहद अहम या आपातकाल मुद्दे पर पूरी संसद का ध्यान केंद्रित करना होता है।

ये भी पढ़ें:पहले प्रधान का दिलाओ इस्तीफा, तभी होगी चर्चा: राज्यसभा में खरगे की खुली चुनौती

विपक्ष क्यों अड़ा?

विपक्ष का मानना है कि सामान्य नियमों के तहत चर्चा कराने से मुद्दे की गंभीरता कम हो जाती है। रूल 267 के तहत बहस होने का मतलब है कि संसद यह मानती है कि NEET पेपर लीक देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा साधारण नियमों में चर्चा का समय 1-2 घंटे तक का ही होता है, जबकि रूल 267 में बिना समय की बंदिश के पूरे दिन लंबी बहस हो सकती है। इसके जरिए विपक्ष सरकार पर सीधा राजनीतिक दबाव बनाना चाहता है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को मजबूती से रखना चाहता है।

ये भी पढ़ें:विपक्षी MPs संग गांधी स्मृति पहुंचे राहुल, बोले-शिक्षा मंत्री को हटाना ही होगा

सरकार और सभापति इसे क्यों नहीं मान रहे?

सरकार और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन विपक्ष की इस मांग को मानने को तैयार नहीं हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि रूल 267 एक असाधारण और "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" स्थिति के लिए बनाया गया नियम है। वहीं रोज-रोज नियम 267 के तहत नोटिस देने से इस नियम की अहमियत खत्म होती है। सरकार का कहना है कि वह NEET मुद्दे पर चर्चा से भाग नहीं रही है, लेकिन बहस सामान्य नियमों के तहत होनी चाहिए ताकि संसद का काम पूरी तरह न ठप हो।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Parliament Monsoon Session
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।