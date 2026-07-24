क्या है संसद का रूल नंबर 267 जिस पर बहस के लिए अड़ा विपक्ष, क्यों नहीं मान रही सरकार?

लोकसभा का कामकाज लगातार 5वें दिन ठप रहा। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को अब अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कहां फंसा है पेंच?

नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में कामकाज लगातार ठप है। मॉनसून सत्र के पांचवें दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के बवाल और नारेबाजी की वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित करनी और अंत में कार्यवाही को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल विपक्ष ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को नोटिस भेजकर चर्चा की मांग थी। सरकार चर्चा के लिए मान भी गई है। लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद अब भी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध क्यों बना हुआ है?

इससे पहले बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र बीते 20 जुलाई से शुरू हुआ था। इससे पहले दिल्ली के जंतर में बीते एक महीने से सैंकड़ों छात्र नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल मॉनसून सत्र में छात्रों की मांगों को लेकर ही हंगामा कर रहे हैं। इन मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल ने इस मुद्दे पर ‘रूल 267’ के तहत चर्चा कराने की मांग की है।

विपक्ष का कहना है कि 20 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मामला बहुत अहम है और इसलिए संसद के दूसरे सभी कामकाज रोककर इस पर प्राथमिकता से बहस होनी चाहिए। साथ ही, विपक्ष ने निष्पक्ष चर्चा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त भी रखी है। अब समझते हैं कि आखिर संसद का रूल 267 क्या है।

क्या है राज्यसभा का 'रूल 267' राज्यसभा की रूल बुक के तहत रूल 267 एक खास प्रावधान है। इसके तहत राज्यसभा का कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव रख सकता है कि उस दिन की कार्यसूची में लिस्टेड सभी विधायी कार्यों को स्थगित या निलंबित कर दिया जाए। इसका उद्देश्य किसी बेहद अहम या आपातकाल मुद्दे पर पूरी संसद का ध्यान केंद्रित करना होता है।

विपक्ष क्यों अड़ा? विपक्ष का मानना है कि सामान्य नियमों के तहत चर्चा कराने से मुद्दे की गंभीरता कम हो जाती है। रूल 267 के तहत बहस होने का मतलब है कि संसद यह मानती है कि NEET पेपर लीक देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा साधारण नियमों में चर्चा का समय 1-2 घंटे तक का ही होता है, जबकि रूल 267 में बिना समय की बंदिश के पूरे दिन लंबी बहस हो सकती है। इसके जरिए विपक्ष सरकार पर सीधा राजनीतिक दबाव बनाना चाहता है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को मजबूती से रखना चाहता है।