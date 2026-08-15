अब भारत खुद बनाएगा फाइटर जेट इंजन! रिलायंस-रॉल्स रॉयस के बीच क्या डील? पाकिस्तान तक हलचल

रिलायंस और रॉल्स रॉयस मिलकर भारत में AMCA फाइटर जेट का स्वदेशी इंजन बनाएंगे। जानिए क्या है डील, भारत को क्या फायदा होगा और पाकिस्तान में इसकी चर्चा क्यों हो रही है।

भारत के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की दिग्गज एयरोस्पेस कंपनी रोल्स-रॉयस ने भारत में अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजन के विकास और निर्माण के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इस साझेदारी का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत के महत्वाकांक्षी Advanced Medium Combat Aircraft यानी AMCA कार्यक्रम के लिए स्वदेशी कॉम्बैट इंजन तैयार करना है। इस समझौते की चर्चा भारत के पड़ोस यानी पाकिस्तान तक हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। इसे अभी ऐसा समझना सही नहीं होगा कि भारत ने रिलायंस-रॉल्स रॉयस को इंजन बनाने का अंतिम सरकारी ठेका दे दिया है। दोनों कंपनियों ने फिलहाल “strategic intent to partner” यानी रणनीतिक साझेदारी की मंशा जताई है। आगे सरकार की प्रक्रिया, तकनीकी मूल्यांकन और औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।

आखिर क्या है रिलायंस-रॉल्स रॉयस की डील? प्रस्तावित साझेदारी के तहत रिलायंस और रोल्स-रॉयस मिलकर भारत में लड़ाकू विमान के लिए इंजन की 'डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी' की क्षमता विकसित करना चाहते हैं।

दोनों कंपनियां भारत में एक समर्पित Aerospace Gas Turbine Complex स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशेंगी। इसका उद्देश्य सिर्फ किसी विदेशी इंजन को भारत में असेंबल करना नहीं, बल्कि भविष्य के एयरो-इंजन के लिए भारत में डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और सप्लाई चेन की पूरी क्षमता तैयार करना है। यानी आसान भाषा में समझें तो लक्ष्य है- इंजन खरीदने वाले भारत से इंजन बनाने वाले भारत की ओर बढ़ना।

रिलायंस अपनी मैन्युफैक्चरिंग, तकनीकी और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट को लागू करने की क्षमता लाएगा, जबकि रोल्स-रॉयस विमान इंजन और एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का अपना अनुभव और विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा।

यह इंजन किस विमान के लिए है? इस साझेदारी का मुख्य फोकस AMCA है। AMCA भारत का प्रस्तावित ट्विन-इंजन, पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है। इसे भारतीय वायुसेना के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों में माना जा रहा है। विमान में स्टील्थ क्षमता, आधुनिक सेंसर, हथियारों को अंदर रखने की क्षमता और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध जैसी सुविधाएं होंगी।

AMCA का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत लंबे समय से लड़ाकू विमान तो विकसित कर रहा है, लेकिन हाई-थ्रस्ट जेट इंजन के क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। यही वजह है कि AMCA के लिए इंजन को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी कड़ियों में से एक माना जा रहा है।

AMCA का इंजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लड़ाकू विमान की ताकत सिर्फ उसके रडार, मिसाइल या स्टील्थ डिजाइन से तय नहीं होती। उसका इंजन उसकी पूरी क्षमता की नींव होता है। इंजन जितना सक्षम होगा, विमान उतना ज्यादा वजन लेकर उड़ सकेगा, ज्यादा तेजी से चढ़ सकेगा और लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन कर सकेगा। अत्याधुनिक फाइटर जेट के लिए इंजन में बेहद उच्च तापमान और दबाव पर काम करने की क्षमता चाहिए।

यही वह तकनीक है जिसमें दुनिया के बहुत कम देश पूरी तरह सक्षम हैं। भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन कार्यक्रम लंबे समय तक अपेक्षित प्रदर्शन हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद भारत को अलग-अलग लड़ाकू विमान कार्यक्रमों के लिए विदेशी इंजन निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि जुलाई 2026 में DRDO के GTRE ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का एक स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित कर लिया है। यह उपलब्धि भारत की इंजन तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह AMCA जैसे बड़े लड़ाकू विमान के हाई-थ्रस्ट इंजन की जरूरत से अलग श्रेणी की तकनीक है।

AMCA के लिए कितने ताकतवर इंजन की जरूरत है? AMCA के भविष्य के संस्करण के लिए करीब 120 kN या उससे ज्यादा थ्रस्ट वाला इंजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी क्षेत्र में रोल्स-रॉयस पहले से भारत को अपना प्रस्ताव देता रहा है। जून 2026 में कंपनी ने AMCA के लिए 120 kN से ज्यादा क्षमता वाले इंजन को संयुक्त रूप से डिजाइन और बनाने का प्रस्ताव रखा था। कंपनी ने तब कहा था कि यदि 2026 के अंत तक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंजन कोर का परीक्षण 2030 के आसपास, पहली उड़ान 2034 में और सीरियल प्रोडक्शन 2036 के आसपास शुरू हो सकता है। इसलिए मौजूदा रिलायंस-रॉल्स रॉयस घोषणा अचानक सामने आई कोई बिल्कुल नई कहानी नहीं है। पिछले कई महीनों से भारत और रोल्स-रॉयस के बीच हाई-थ्रस्ट फाइटर इंजन को लेकर बातचीत चल रही थी।

फिर रिलायंस की एंट्री क्यों महत्वपूर्ण है? अब तक भारत के बड़े रक्षा प्रोजेक्टों में सरकारी कंपनियों और DRDO की प्रमुख भूमिका रही है। AMCA कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को भी बड़े स्तर पर शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार ने AMCA के लिए ऐसा Execution Model मंजूर किया है जिसमें भारतीय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां स्वतंत्र रूप से या ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम के रूप में हिस्सा ले सकती हैं। इसके बाद AMCA के विकास और उत्पादन के लिए निजी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी शुरू हुई। मई 2026 में रक्षा मंत्रालय ने तीन निजी क्षेत्र के समूहों को RFP जारी किया था। ऐसे माहौल में रिलायंस का इंजन क्षेत्र में उतरना भारत के रक्षा उद्योग के लिए बड़ा बदलाव है।

क्या भारत को पूरी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी? यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। रोल्स-रॉयस पहले से भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय क्षमता विकसित करने की बात करता रहा है। फरवरी 2026 में कंपनी ने भारत के साथ 120 kN क्लास के कॉम्बैट इंजन को-डेवलप करने की पेशकश की थी और भारत में टेक्नोलॉजी तथा IP क्षमता विकसित करने की बात कही थी। लेकिन मौजूदा रिलायंस-रॉल्स रॉयस घोषणा में अभी हर तकनीकी और कानूनी शर्त का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसलिए यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि भारत को इंजन की हर तकनीक का 100 प्रतिशत ट्रांसफर तुरंत मिल गया है।

क्या सिर्फ रिलायंस-रॉल्स रॉयस ही AMCA इंजन बनाएंगे? नहीं। AMCA के इंजन को लेकर भारत में रोल्स-रॉयस और फ्रांस की Safran के बीच प्रतिस्पर्धा पहले से चल रही है। दोनों कंपनियां भारत को हाई-थ्रस्ट इंजन विकसित करने के प्रस्ताव दे चुकी हैं। यानी रिलायंस-रॉल्स रॉयस की घोषणा को यह नहीं समझना चाहिए कि Safran की दौड़ खत्म हो गई। अंतिम निर्णय भारत सरकार की प्रक्रिया, तकनीकी क्षमता, लागत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, IP अधिकार और भारत में बनने वाली औद्योगिक क्षमता जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करेगा।

AMCA का शुरुआती इंजन कौन सा होगा? यहां भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। AMCA के शुरुआती Mk1 संस्करण को लेकर अमेरिकी कंपनी GE Aerospace के F414 इंजन की योजना रही है। इसके बाद अधिक शक्तिशाली स्वदेशी इंजन को AMCA के आगे के संस्करणों, खासकर Mk2, के लिए विकसित करने की योजना है।

इसका मतलब यह है कि रिलायंस-रॉल्स रॉयस की साझेदारी का महत्व केवल आज के AMCA को उड़ाने तक सीमित नहीं है। असली रणनीतिक लक्ष्य भारत के लिए अगली पीढ़ी के हाई-थ्रस्ट इंजन की तकनीकी नींव तैयार करना है।

पाकिस्तान तक क्यों हो रही है इस डील की चर्चा? इस खबर की चर्चा पाकिस्तान में भी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिलायंस-रॉल्स रॉयस साझेदारी और भारत के स्वदेशी फाइटर इंजन कार्यक्रम को रिपोर्ट किया है। इसकी वजह साफ है- AMCA सिर्फ भारत का एक विमान कार्यक्रम नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में भविष्य के एयर-पावर बैलेंस से जुड़ा प्रोजेक्ट है।

भारत पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी चीन के साथ अपने लड़ाकू विमान और एयर-पावर विकल्पों को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए हाई-एंड फाइटर इंजन की घरेलू क्षमता विकसित करना पाकिस्तान समेत पूरे क्षेत्र के लिए रणनीतिक महत्व रखता है।