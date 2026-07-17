तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार गिराने की बड़ी साजिश? क्या है प्रोजेक्ट मेघालय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने साजिश के तार कुछ डीएमके नेताओं से भी जोड़े हैं। हालांकि, डीएमके ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं डीएमके ने TVK की सरकार पर भी आरोप लगाए।

तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि राज्य में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार को गिराने के लिए और विधायकों को खरीदने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इस पूरे मामले को प्रोजेक्ट मेघालय का नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मामले में चेन्नई पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है और फिलहाल जांच जारी है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई-प्रोफाइल मामले में चेन्नई पुलिस ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल 'पुथिया थलैमुरई' के वरिष्ठ टेलीविजन पत्रकार विजयन को हिरासत में लेकर बीते 15 और 16 जुलाई को कड़ी पूछताछ की। पुलिस ने पत्रकार का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

क्या है 'प्रोजेक्ट मेघालय'? यह पूरा मामला टीवीके (TVK) के उथंगरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक एन. इलैयाराजा की एक शिकायत के बाद सामने आया था। विधायक इलैयाराजा ने जून के आखिर में आरोप लगाया था कि इस मामले में मुख्य आरोपी थिरुनावुक्कारासु और उसके सहयोगियों ने उन्हें विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर मतदान करने के लिए 35 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रिश्वत की पेशकश की थी। विधायक ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने रिश्वत के इस ऑफर को ठुकरा दिया, तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को धमकियां दी गईं।

अब पुलिस जांच के मुताबिक, इस साजिश के तहत टीवीके के करीब 15 विधायकों को मोटी रकम का लालच देकर पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट कराने और मुख्यमंत्री विजय की सरकार को गिराने की पूरी प्लानिंग थी। इस योजना को प्रोजेक्ट मेघालय का नाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने इस साजिश के तार कुछ डीएमके नेताओं से भी जोड़े हैं। हालांकि, डीएमके ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। डीएमके का आरोप है कि टीवीके सरकार सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत दावे कर रही है।

यूट्यूबर से क्या कनेक्शन? पुलिस के मुताबिक इस कथित साजिश का मुख्य आरोपी थिरुनावुक्कारासु नाम का एक यूट्यूबर है। वह 'IPDS' के नाम से यूट्यूब पर एक ओपिनियन पोलिंग ग्रुप चलाता है। पुलिस को थिरुनावुक्कारासु और पत्रकार विजयन के बीच आपस में बातचीत के के सबूत मिले हैं। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पत्रकार भी इस बड़ी साजिश का हिस्सा था। उनका फोन जब्त कर मैसेज खंगाले जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं जांच की आंच अब बड़े राजनीतिक चेहरों तक पहुंच गई है। पुलिस ने डीएमके (DMK) के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया है।