पाकिस्तान सर क्रिक में नापाक चाल चल रहा है। सर क्रीक के पानी में घुसपैठ की क्षमता बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने आधुनिक हथियारों की बड़ी खेप उतारी है। इसमें चीन और तुर्की भी उसका साथ दे रहे हैं।

पाकिस्तान इन दिनों भारत के खिलाफ नई चाल चल रहा है। पूरे देश में उठे बगावत के सुर के बीच लोगों की रोटी-दाल तक की मांग को पूरी न कर पाने वाले पाकिस्तान को जहां इस वक्त अपने आंतरिक मुद्दों से निपटने की कोशिश करनी चाहिए, वहां वह भारत के खिलाफ एक और षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने गुजरात से सटी भारतीय समुद्री सीमा यानी सर क्रीक पर सैन्य बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस नापाक चाल में चीन और तुर्की भी उसका साथ दे रहे हैं।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस संवेदनशील दलदली इलाके में एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम “अबाबील- द डिवाइन स्ट्राइक” रखा गया है। चीन और तुर्की की शह पर शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट सीधे तौर पर गुजरात और अरब सागर में भारत की तटीय सुरक्षा और भारतीय नौसेना की मजबूत पकड़ को चुनौती देने की कोशिश है।

क्या है 'प्रोजेक्ट अबाबील'? पाकिस्तान नौसेना ने सर क्रीक इलाके में अपने स्पेशल सर्विस ग्रुप (SSG-N) के कमांडो को तैनात किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कमांडो धरती, पानी और हवा तीनों जगह से अचानक हमले करने में माहिर माने जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस इलाके में तुर्की के ड्रोन भी तैनात किए हैं। ये ड्रोन बारूद ले जाने और बमबारी करने में सक्षम हैं। इनका इस्तेमाल भारत की सीमाओं पर नजर रखने और हमला करने दोनों के लिए किया जा सकता है। वहीं सर क्रीक का इलाका दलदली और जटिल है, जहां सामान्य नावें नहीं चल सकतीं। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को विशेष होवरक्राफ्ट और मरीन असॉल्ट क्राफ्ट दिए हैं ताकि वे भारतीय सीमा के करीब तेजी से गश्त लगा सकें।

चीन और तुर्की कैसे दे रहे पाकिस्तान को शह? सर क्रिक में भारत के खिलाफ सैन्य तैनाती में मदद के अलावा चीन और तुर्की पाकिस्तान की सेना को आधुनिक बनाने में भी मदद कर रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को अपनी पहली हैंगोर-क्लास स्टेल्थ पनडुब्बी सौंप दी है। इससे अरब सागर में उसकी सेकंड-स्ट्राइक क्षमता बढ़ सकती है। वहीं चीनी नौसेना की मदद से बने शक्तिशाली 'तुघराइल क्लास' युद्धपोत भी पाकिस्तानी बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों की मदद से पाकिस्तान अब अरब सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में अपनी सीधी मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान ने सर क्रीक और 'हरामी नाला' से लगे बंधा धोरा क्षेत्रों के बीच कई नई मरीन सिक्योरिटी पोस्ट स्थापित कर ली हैं। इसके अलावा दर्जनों तटीय रक्षा नावें, मरीन असॉल्ट क्राफ्ट और गश्ती नावें दिन-रात इलाके में गश्त लगा रही हैं।