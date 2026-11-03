मरीज को ‘ब्रेन डेड’ घोषित करने की प्रक्रिया क्या, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें किसी मरीज को ब्रेन डेड (मस्तिष्क मृत) घोषित करने की प्रक्रिया से जुड़ा मुद्दा उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें किसी मरीज को ब्रेन डेड (मस्तिष्क मृत) घोषित करने की प्रक्रिया से जुड़ा मुद्दा उठाया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल हाई कोर्ट के जून 2017 के एक आदेश को चुनौती दी गई है। बेंच ने कहा कि बहस पूरी हुई। फैसला/आदेश सुरक्षित रखा गया है। डॉ. एस गणपति द्वारा दायर एक याचिका में एक मरीज को ‘ब्रेन डेड’ घोषित करने में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता।
इस मामले में केंद्र और केरलम सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों पर ध्यान दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि हमें उम्मीद और भरोसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को समझेंगी और उसी के अनुसार कदम उठाएंगी। गणपति ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान, खुद पेश हुए गणपति ने बेंच को उस प्रक्रिया के बारे में बताया जिसके जरिए किसी मरीज को ‘ब्रेन डेड’ घोषित किया जाता है।
केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने ‘ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन’ पर 2026 के राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। भाटी ने इस मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की ओर भी ध्यान दिलाया।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए एम्स में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था, ताकि वह मामले की जांच कर सके और चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए उचित प्रोटोकॉल सुझा सके। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की कवायद से एक मजबूत और भरोसेमंद व्यवस्था तैयार हो सकेगी, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा जताई गई चिंताएं दूर हो सकेंगी, ये चिंताएं, कम से कम प्रथम दृष्टया, सच भी लग रही हैं।
इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता के अनुसार, विभिन्न अस्पतालों में गंभीर हालत में भर्ती मरीजों को ‘ब्रेन डेड’ घोषित किया जा रहा था। जबकि कानून के तहत निर्धारित नैदानिक मापदंडों के आधार पर ऐसा करना उचित नहीं था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के अनुसार, इस तरह की घोषणाएं कभी-कभी इस छिपे हुए इरादे से की जाती हैं कि प्रतिरोपण के लिए अंगों को निकालने में आसानी हो।
याचिकाकर्ता ने यह तर्क देते हुए कि ‘ब्रेन डेड’ एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क तक रक्त की आपूर्ति नहीं होती। पहले सुझाव दिया था कि मस्तिष्क की एंजियोग्राफी और ईईजी कराई जानी चाहिए। इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम (ईईजी) टेस्ट मस्तिष्क में होने वाली विद्युतीय गतिविधि को मापता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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