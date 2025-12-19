Hindustan Hindi News
पीएम मोदी ने कान में क्या पहना? ओमान दौरे की तस्वीर वायरल, जानिए इस ‘इयररिंग’ की सच्चाई

Dec 19, 2025 01:35 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर ओमान पहुंचे। उनकी ओमान यात्रा की शुरुआत बेहद भव्य और शाही अंदाज में हुई। मस्कट एयरपोर्ट पर ओमान के उप प्रधानमंत्री (रक्षा मामलों) सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने खुद उनकी अगवानी की। इस दौरान पारंपरिक नृत्य, गार्ड ऑफ ऑनर और विशेष सम्मान समारोह ने पूरे स्वागत को यादगार बना दिया।

हालांकि, इस भव्य स्वागत के बीच सोशल मीडिया पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, वह था प्रधानमंत्री मोदी के बाएं कान में दिखाई दे रहा एक छोटा-सा चमकदार उपकरण। कई यूजर्स ने इसे इयररिंग यानी कान की रिंग बताते हुए तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। सवाल उठने लगे कि क्या यह प्रधानमंत्री मोदी का कोई नया स्टाइल स्टेटमेंट है?

फैशन से ज्यादा तकनीक का मामला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहनावे और सलीके को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं। उनकी सटीक फिटिंग वाली जैकेट, चमकीले रंगों के कुर्ते और खास मौकों पर पहने गए सूट- यहां तक कि वह मशहूर बंधगला सूट, जिस पर उनका नाम कढ़ा हुआ था भी खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं।

लेकिन इस बार मामला फैशन का नहीं, बल्कि तकनीक और कूटनीति से जुड़ा था। करीब से देखने पर साफ हुआ कि प्रधानमंत्री के कान में दिख रहा वह इयररिंग दरअसल एक रियल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस था। ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल उच्चस्तरीय राजनयिक बैठकों में किया जाता है, ताकि अलग-अलग भाषाओं के बीच संवाद बिना किसी रुकावट के हो सके।

प्रधानमंत्री मोदी यह डिवाइस उस समय पहने हुए थे, जब वह एयरपोर्ट पर ओमान के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। गौरतलब है कि खाड़ी देश ओमान की आधिकारिक भाषा अरबी है।

भारत-ओमान संबंधों के लिए अहम यात्रा

प्रधानमंत्री मोदी की यह ओमान यात्रा भारत और ओमान के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के तहत भारत को ओमान के बाजार में अपने लगभग 98 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। वहीं, भारत भी ओमान से आने वाले कुछ उत्पादों- जैसे खजूर और मार्बल (संगमरमर) पर आयात शुल्क में कटौती करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे।

‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ से सम्मानित

यात्रा के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत-ओमान संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया।

सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- यह भारत और ओमान के लोगों के बीच स्नेह और विश्वास का प्रतीक है।

सोशल मीडिया पर चर्चा जारी

जहां एक ओर यह यात्रा कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अहम रही, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के कान में लगे ट्रांसलेशन डिवाइस ने यह दिखा दिया कि आधुनिक तकनीक किस तरह वैश्विक कूटनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। सोशल मीडिया पर भले ही शुरुआत में इसे स्टाइल स्टेटमेंट समझा गया हो, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद यह चर्चा भी भारत की वैश्विक भूमिका और आधुनिक राजनयिक तरीकों से जुड़ गई।

