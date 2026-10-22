पाकिस्तान-तुर्किये की नई चाल से भारत की ब्रह्मोस डील पर संकट? आखिर क्या है 'बद्र' समझौता

पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने बद्र MoU के तहत रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। क्या इसका असर भारत की ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल डील पर पड़ेगा?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की अंतरराष्ट्रीय मांग लगातार चर्चा में रही है। पाकिस्तान के कई एयरबेस को खाक में मिलाने वाली इस मिसाइल को मुस्लिम देशों ने भी खरीदा है। इस बीच खबर है कि चार मुस्लिम देशों- पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने बुधवार को दोहा में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए ‘बद्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस ‘बद्र’ नाम से जुड़े समझौते की खबरों ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या इसका असर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की संभावित विदेशी बिक्री पर पड़ सकता है। इस समझौते का मकसद सैन्य उत्पादन, रक्षा क्षमताओं और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में चारों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

भारत-इंडोनेशिया की मिसाइल डील पर क्यों उठे सवाल? भारत ने जुलाई में इंडोनेशिया के साथ करीब 63 करोड़ डॉलर के दो प्रमुख रक्षा समझौते किए थे। इनके तहत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल बेचने का करार हुआ था।

चार देशों के नए रक्षा समझौते के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडोनेशिया की पाकिस्तान और तुर्किये के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी का असर भारत के साथ हुए इन करारों पर पड़ेगा?

डीआरडीओ के चेयरमैन एमेरिटस और ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व महानिदेशक, सीईओ एवं एमडी सुधीर कुमार मिश्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि इंडोनेशिया के साथ भारत के रक्षा समझौतों में पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान हैं।

उनके मुताबिक, इंडोनेशिया को केवल इस्तेमाल से जुड़ी मैनुअल दी जाएगी, तकनीक ट्रांसफर से संबंधित मैनुअल नहीं। उन्होंने कहा कि समझौतों में डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और रक्षा संप्रभुता से जुड़े सख्त प्रावधान भी शामिल हैं, जिनका पालन इंडोनेशिया को करना होगा। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मोस और अस्त्र की तकनीक भारत के प्रतिद्वंद्वियों के हाथों में पहुंचने की कोई आशंका नहीं है।

विशेषज्ञ बोले- MoU का मतलब सैन्य गठबंधन नहीं रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज के सीनियर फेलो ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत (सेवानिवृत्त) ने भी भारत-इंडोनेशिया रक्षा समझौतों के प्रभावित होने की आशंकाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि किसी समझौता ज्ञापन को सैन्य गठबंधन के बराबर नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक, ऐसे MoU के लिए पहले से तय और पक्के रक्षा निर्यात करार को छोड़ना समझदारी नहीं होगी, जिसका वास्तविक असर अभी स्पष्ट नहीं है।

अहलावत ने बद्र MoU को काम के बंटवारे से जुड़ी व्यवस्था बताया। उनके अनुसार, यह समान इस्लामी पहचान वाले देशों के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) में तालमेल बढ़ाने की पहल है। उन्होंने कहा कि भारत को इस समझौते पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

क्या है बद्र समझौता और इसका मकसद? पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने 21 अक्टूबर को कतर की राजधानी दोहा में ‘बद्र’ (Badr) नाम के बहुपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य चारों देशों के बीच रक्षा उद्योग, सैन्य उत्पादन, तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इसकी पुष्टि कतर की सरकारी समाचार एजेंसी और तुर्किये की सरकारी समाचार एजेंसी ने की है।

इस समझौते के तहत चारों देश अपनी-अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं और तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका मकसद रक्षा उद्योगों के बीच तालमेल मजबूत करना और आधुनिक सैन्य जरूरतों के मुताबिक उपकरणों तथा तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करना है।

‘बद्र’ अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ पूर्णिमा का चांद होता है। कतर की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, यह नाम चारों देशों की एक-दूसरे की क्षमताओं को पूरक बनाने की भूमिका को दर्शाता है। समझौते में भविष्य में अन्य मित्र देशों के शामिल होने की संभावना भी रखी गई है, हालांकि इसके लिए तय मानदंडों का पालन करना होगा।

तुर्किये के रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, इस समझौते का उद्देश्य चारों देशों की विशिष्ट सैन्य उत्पादन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए रक्षा उद्योग में सहयोग और एकीकरण बढ़ाना है।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: सैन्य उत्पादन में सहयोग: चारों देशों की रक्षा उत्पादन क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करना।

रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना: सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाना।

तकनीकी प्रशिक्षण: सैन्य तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देना।

अनुसंधान एवं विकास: रक्षा क्षेत्र में संयुक्त शोध और विकास को प्रोत्साहित करना।

रक्षा उद्योग का विस्तार: मित्र देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करना। भारत की ब्रह्मोस डील पर क्या पड़ सकता है असर? इस समझौते के सामने आने के बाद भारत के रक्षा निर्यात, खासकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की विदेशी बिक्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री को लेकर एक अहम समझौता किया है और इंडोनेशिया खुद बद्र समझौते में शामिल है।

भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। इस रक्षा सौदे का कुल मूल्य करीब 630 मिलियन डॉलर बताया गया था।

यहीं से इस पूरे मामले की रणनीतिक अहमियत बढ़ जाती है। एक तरफ इंडोनेशिया भारत से आधुनिक मिसाइलें खरीद रहा है, तो दूसरी तरफ वह पाकिस्तान, तुर्किये और कतर के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने वाले समझौते का हिस्सा बन गया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस नए सहयोग से भारत के रक्षा हितों पर कोई असर पड़ेगा।

हालांकि, बद्र समझौते पर हस्ताक्षर होने का अर्थ यह नहीं है कि इंडोनेशिया की भारत के साथ ब्रह्मोस डील खतरे में पड़ गई है। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में ऐसा कोई प्रावधान सामने नहीं आया है, जो भारत के साथ हुए मिसाइल सौदे को रद्द करने या रोकने का संकेत देता हो।