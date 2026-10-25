क्या है OBC क्रीमी लेयर विवाद? सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुके 958 अफसरों की ट्रेनिंग फंसी

LBSNAA के एक अधिकारी का कहना है कि फाउंडेशन कोर्स की तैयारी हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस पर सबसे उच्च स्तर पर फैसला लिया जाना है।

साल 2025 में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा (CSE) पास कर चुके 958 उम्मीदवारों का करियर अधर में लटका हुआ है। अभी तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में इनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हो सकी है। आमतौर पर यह अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है। आजादी के बाद यह पहली बार है जब फाउंडेशन कोर्स रुका हुआ है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की क्रीमी लेयर के संबंध में समानता तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च, 2026 के फैसले के बाद केंद्र सरकार 24 अगस्त को फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और केंद्र सरकार ने इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी के कारण नए चुने गए उम्मीदवारों के लिए सर्विस आवंटन की प्रक्रिया और फाउंडेशन कोर्स को रोक दिया गया है।

टेनिंग कॉल के इंतजार में अफसर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में एक सफल उम्मीदवार से बात करते हुए कहा, "मैं अभी भी फाउंडेशन कोर्स के लिए बुलावा आने का इंतजार कर रहा हूं। चूंकि अभी तक सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम अधिकारियों से संपर्क करने में हिचकिचा रहे हैं।" आपको बता दें कि इन्हें इनकी रैंक के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) मिलने की संभावना है। एक अन्य उम्मीदवार ने कहा, "मैं बस अपडेट के लिए LBSNAA की वेबसाइट रिफ्रेश करता रहता हूं। ट्रेनिंग कोर्स उनके कैलेंडर में अगस्त के लिए दिखाया गया था, जो अब वहां से गायब है।"

LBSNAA के एक अधिकारी का कहना है कि फाउंडेशन कोर्स की तैयारी हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस पर सबसे उच्च स्तर पर फैसला लिया जाना है।

100 OBC उम्मीदवारों का भविष्य 2016 के बाद से 100 ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास तो कर ली लेकिन 'क्रीमी लेयर' में आने के कारण उनके OBC दर्जे को खारिज कर दिया गया।

क्या है क्रीमी लेयर की व्यवस्था? क्रीमी लेयर के जरिए आरक्षण का लाभ OBC वर्ग के भीतर वास्तव में पिछड़े लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि अलग-अलग तरह के रोजगार में किसी व्यक्ति की स्थिति और आय को कैसे मापा जाए। जो लोग सरकारी सेवा में नहीं हैं उनके लिए आय की सीमा 1993 में 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तय की गई थी, जिसे बाद में 2004, 2008 और 2013 में संशोधित किया गया। 2017 में इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। यह तब से अब तक नहीं बदली है।