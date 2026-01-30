Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhat is Nipah virus what makes it so deadly cases of nipah virus in india
ना कोई टीका, ना कोई इलाज; भारत में निपाह वायरस से 2 मौतों के बाद दुनिया में सनसनी; कैसे करें बचाव?

ना कोई टीका, ना कोई इलाज; भारत में निपाह वायरस से 2 मौतों के बाद दुनिया में सनसनी; कैसे करें बचाव?

संक्षेप:

संक्रमण के चार दिन से तीन सप्ताह के भीतर लक्षण सामने आ सकते हैं। निपाह वायरस का संक्रमण बहुत गंभीर हो सकता है, खासकर जब यह दिमाग में सूजन (एन्सेफलाइटिस) पैदा करता है। इसके कारण मृत्यु दर भी बहुत अधिक होती है।

Jan 30, 2026 02:17 pm ISTJagriti Kumari भाषा
share Share
Follow Us on

भारत में निपाह वायरस का प्रसार कई एशियाई देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस महीने पश्चिम बंगाल में कम से कम 2 लोगों की निपाह वायरस से मौत के बाद थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने नए परीक्षण उपाय लागू कर दिए हैं। वहीं WHO भी इसे लेकर अलर्ट है। ऐसे में इस वायरस के बारे में जानना और इससे बचाव के तरीकों को समझना बेहद जरूरी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

निपाह वायरस हेनिपावायरस परिवार का हिस्सा है, जिसमें हींद्रा वायरस भी शामिल है। यह एक जूनोटिक वायरस है, यानी यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। मानव में इसके संक्रमण से मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत तक हो सकती है, जिससे यह वायरस अत्यंत घातक माना जाता है।

संक्रमण के तीन तरीके

इसका संक्रमण मुख्य रूप से तीन तरीकों से होता है। पहला तरीका जानवरों से मनुष्यों में संक्रमण है, खासकर चमगादड़ों के संपर्क से। संक्रमित चमगादड़ों की लार, मूत्र या मल के जरिए वायरस फैल सकता है। 1998 में मलेशिया के पहले प्रकोप में सूअरों से संक्रमण फैला था। दूसरा तरीका संक्रमित भोजन के जरिए है, विशेषकर खजूर के पेड़ (डेट पाम) से बने उन उत्पादों के सेवन से जो संक्रमित हों। यदि चमगादड़ों की लार, मूत्र या मल से ये उत्पाद संक्रमित हो जाएं तो वायरस फैल सकता है।

तीसरा तरीका मानव से मानव संक्रमण है, हालांकि यह कम सामान्य है। यह सीधे संपर्क या मरीज की देखभाल के दौरान, जैसे कि घर या अस्पताल में संक्रमित व्यक्ति की लार, मूत्र या मल के संपर्क से हो सकता है।

क्या होते हैं लक्षण?

संक्रमण के चार दिन से तीन सप्ताह के भीतर लक्षण सामने आ सकते हैं। निपाह वायरस का संक्रमण बहुत गंभीर हो सकता है, विशेषकर जब यह दिमाग में सूजन (एन्सेफलाइटिस) पैदा करता है। इसके कारण मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। इस वायरस के संक्रमण के आम लक्षणों में बुखार, तेज सिरदर्द, दौरे, सांस लेने में कठिनाई, बेहोशी, किसी अंग को हिलाने में असमर्थता, झटके या असामान्य मांसपेशी गतिविधियां और अचानक व्यवहार में बदलाव शामिल हैं। कुछ मरीज जो प्रारंभिक संक्रमण से बच जाते हैं, उनमें सालों बाद भी पुनः एन्सेफलाइटिस विकसित हो सकता है।

कोई टीका या इलाज नहीं

अभी तक निपाह वायरस के लिए कोई स्वीकृत इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एम102.4 नामक संभावित उपचार विकसित किया जा रहा है। 2020 में इसके प्रथम चरण के परीक्षण के तहत स्वस्थ लोगों को यह टीका दिया गया ताकि यह देखा जा सके कि यह सुरक्षित है या नहीं। प्रारंभिक अध्ययन में यह एक खुराक में सुरक्षित पाया गया। हालांकि यह अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है और भविष्य में इसे न केवल उपचार के रूप में बल्कि संभावित टीके के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कितना खतरा?

विशेषज्ञों का कहना है कि निपाह वायरस का मानव-से-मानव प्रसारण सीमित है, इसलिए यह कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी का रूप लेने की आशंका नहीं रखता। मुख्य संक्रमण के स्रोत जानवर और संक्रमित भोजन हैं। प्रभावित क्षेत्रों से बाहर रहने वालों के लिए जोखिम कम है। प्रभावित क्षेत्रों में भी मामले कम हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने नियंत्रण और निगरानी के कड़े उपाय लागू किए हैं। फिर भी निपाह वायरस एक गंभीर और जानलेवा वायरस है। इसकी उच्च मृत्यु दर और दिमाग पर असर इसे खतरनाक बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:क्या भारत में यात्रा पर रोक लगाने की जरूरत? निपाह के मामले आने पर WHO का जवाब
ये भी पढ़ें:75 फीसदी तक मृत्यु दर, कोई टीका भी नहीं; बंगाल में लौटा निपाह वायरस कितना खतरनाक

कैसे करें बचाव?

हालांकि वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार फिलहाल सीमित है, लेकिन प्रभावित देशों में सतर्कता और निगरानी बेहद महत्वपूर्ण हैं। यात्रियों को प्रभावित क्षेत्रों में जाने के बाद लक्षण प्रकट होने पर डॉक्टर को अपनी यात्रा की जानकारी देना चाहिए। निपाह वायरस की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा जाना चाहिए। इसका नियंत्रण जानवरों, संक्रमित भोजन और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से बचाव के माध्यम से ही संभव है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Ajit Pawar Death LIVE Updates , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।