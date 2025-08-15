क्या है मिशन सुदर्शन चक्र, देश के अहम ठिकानों को कैसे मिलेगा नया सुरक्षा कवच?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में देश को सुदर्शन चक्र का कवच दिया जाएगा जो कि डिफेंस और एक्शन दोनों मोड पर आधारित होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले की प्राचीर से 'मिशन सुदर्शन चक्र' का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण सैन्य और असैन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिक आधारित प्रणालियां विकसित करने के उद्देश्य से मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक युद्ध के तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए अगले 10 साल में देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और सुरक्षा कवच का विकास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मिशन सुदर्शन चक्र के तहत आने वाले 10 वर्षो में 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थलों - जिसमें सामरिक के साथ-साथ नागरिक क्षेत्र भी शामिल हैं जैसे अस्पताल, रेलवे, आस्था के केंद्र - को प्रौद्योगिकी के नये प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन सुदर्शन चक्र में डिफेंस भी होगा और अटैक भी होगा। उन्होंने कहा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तब भगवान श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को भी रोक दिया था और अंधेरा कर दिया था। तभी अर्जुन जयद्रथ वध की अपनी शपथ को पूर्ण कर पाए थे। यह सब सुदर्शन चक्र की वजह से ही संभव हो पाया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुदर्शन चक्र की एक खासियत थी कि यह उसी जगह को टारगेट करता था जिसपर निशाना होता था। इसके बाद यह खुद ही वापस आ जाता था। माना जा रहा है कि देश के चार महानगरों के साथ ही अन्य शहरों में भी डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। आने वाले समय में ड्रोन और मिसाइल हमलों से लोगों को सुरक्षित करने के लिए डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी मिसाइलें भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाई थीं। भारत के सुरक्षा कवच एस-400 ने पाकिस्तान के इरादों को नाकाम कर दिया। इसी तर्ज पर भारत सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। एस-400, पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम की तरह भारत अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम को तैनात करने पर जोर देगा।

प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत ही ताकतवर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा। युद्ध की स्थिति में वन प्लस स्ट्रैटजी वर्कआउट होगी। वहीं मिशन सुदर्शन चक्र डिफेंस और एक्शन दोनों काम करेगा।

उन्होंने कहा ,“ जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने आज जो महारत पायी है, उसका और विस्तार करने की जरूरत है, उसे लगातार अपग्रेड करते रहने की आवश्यकता है। इसलिए हमने संकल्प व्यक्त किया कि समृद्धि कितनी भी क्यों न हो अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती।”